;
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Fiyatlar yarıya indi: 2 LT'si 26.50 TL'ye düştü! 3 zincir market aktüel kataloğunu güncelledi! A101, ŞOK BİM'de haftanın yeni indirimleri belli oldu

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri arasında yer alan A101, BİM, ve ŞOK, 3 Şubat 2024 tarihinde müşterilerine birbirinden avantajlı indirimler sunuyor. Yayınlanan aktüel ürün katalogları, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte 3 Ocak Cumartesi aktüel ürünler listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 18:46 Güncelleme 02 Şubat 2024, 18:46
Fiyatlar yarıya indi: 2 LT’si 26.50 TL’ye düştü! 3 zincir market aktüel kataloğunu güncelledi! A101, ŞOK BİM’de haftanın yeni indirimleri belli oldu

A101, BİM, ve ŞOK marketlerinde bu hafta öne çıkan indirimler arasında ev ürünleri, gıda, temizlik malzemeleri, giyim ve teknolojik ürünler bulunuyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 99,50 TL

Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 105 TL

Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 185 TL

Ofçay Hazine Çay 1 Kg 125 TL

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 116,50 TL

Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 127,50 TL

Torku Yoğurt 5 Kg 127,50 TL

Toz Şeker 5 Kg 144,90 TL

Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 gr 53 TL

Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 gr 139,50 TL

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 159 TL

Fairy Platinum Hijyen Limon Kokulu Bulaşık Deterjanı 500 ml 49,50 TL

Fairy Power Sprey 500 ml 74 TL

Elseve Şampuan Çeşitleri 360 ml 69,90 TL

Sensodyne Extra Beyazlık Diş Macunu 75 ml 69,90 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

LG 55' UHD Smart Tv 18.999 TL

Dijitsu 32' HD Ready Tv 3.799 TL

HP Tanklı Yazıcı 5.299 TL

Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.799 TL

Polosmart TWS Kulaklık 259 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Sprey Yağdanlık 59,95 TL

Airfryer Izgara Teli 159 TL

50'li Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL

Salta 5 Parça Mutfak Seti 129 TL

Petcom Şarjörlü Rende 119 TL

Ahşap Tepsi Seti 99,95 TL

Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 24,95 TL

420 cc Cam Pipetli Yeşil Bardak 99,95 TL

2'li Evoks Pasta Seti 52,95 TL

170 cc Vakumlu Cam Saklama Kabı 39,95 TL

6'lı Bardak Altlığı 59,95 TL

4'lü Kül Tablası 49,95 TL

Sebze Kesme Bıçağı 99,95 TL

Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 149 TL

Petcom Kabak Desenli Tepsi 59,95 TL

Teleskopik Lavabo Organizatörü 39,95 TL

Silikon Maşa 24,95 TL

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bursa’da STK’larla buluşma! Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan geri dönüyor! Son mesaj Türkçe | Dragon kapsülü nereye inecek?
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Galatasaray’ın Samsunspor maçı 11’i belli oldu!
Usta Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti! Hep yerli durdu... Filistin davasının sesi oldu
Santa Maria Kilisesi saldırısında yeni detay! Şüphelilerden biri Atatürk Havalimanı’na bombalı saldırı düzenleyenlerle bağlantılı çıktı
Murat Kurum’un Emekçileri ezdirmeyeceğiz sözü panikletti! İmamoğlu’ndan riyakarlık: 5 yıldır unuttuğu çalışanları seçim ağzı hatırladı
Ramazan Pişkin cinayetinde yeni gelişme | Katil Erkan Baykut tutuklandı! Skandal savunma...
CHP’deki Çankaya savaşında yeni perde! İmamoğlu Mansur Yavaş’ı küplere bindirdi... Ekremci medyadan Özgür Özel’e baskı
EMEKLİLER DİKKAT! Yeni maaşlar için ipucu geldi! 11.68 puanlık refah payıyla artmıştı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri e-Devlet’e bakın yeni maaşı anlayın
Öfkeli çiftçiler Avrupa’yı yakıyor! AB liderleri Ukrayna için toplanırken sokaklar yangın yerine döndü: ‘Brüksel bürokrasisi’ tavizler verecek mi?
MİT’ten bir darbe daha: MOSSAD’a para karşılığı bilgi satan casuslar paketlendi!
CHP’de ’DEM’li PM! ’Demirtaş’la köşeye sıkışan İmamoğlu Esenyurt ve Adalar’ı koz olarak kullanıyor
Kılıçdaroğlu ’intikam üssü’nden ilan etti! Yerel seçimde CHP’ye saha desteği yok... Akşener’in yanında saf tuttu
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu’nun sözleri İYİ Parti’yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr’den bombaladı!
SON DAKİKA