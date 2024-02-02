Fiyatlar yarıya indi: 2 LT’si 26.50 TL’ye düştü! 3 zincir market aktüel kataloğunu güncelledi! A101, ŞOK BİM’de haftanın yeni indirimleri belli oldu

A101, BİM, ve ŞOK marketlerinde bu hafta öne çıkan indirimler arasında ev ürünleri, gıda, temizlik malzemeleri, giyim ve teknolojik ürünler bulunuyor.
A101, BİM, ve ŞOK marketlerinde bu hafta öne çıkan indirimler arasında ev ürünleri, gıda, temizlik malzemeleri, giyim ve teknolojik ürünler bulunuyor.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 99,50 TL
Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 105 TL
Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 185 TL
Ofçay Hazine Çay 1 Kg 125 TL
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 116,50 TL
Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 127,50 TL
Torku Yoğurt 5 Kg 127,50 TL
Toz Şeker 5 Kg 144,90 TL
Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 gr 53 TL
Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 gr 139,50 TL
Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 159 TL
Fairy Platinum Hijyen Limon Kokulu Bulaşık Deterjanı 500 ml 49,50 TL
Fairy Power Sprey 500 ml 74 TL
Elseve Şampuan Çeşitleri 360 ml 69,90 TL
Sensodyne Extra Beyazlık Diş Macunu 75 ml 69,90 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
LG 55' UHD Smart Tv 18.999 TL
Dijitsu 32' HD Ready Tv 3.799 TL
HP Tanklı Yazıcı 5.299 TL
Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.799 TL
Polosmart TWS Kulaklık 259 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Sprey Yağdanlık 59,95 TL
Airfryer Izgara Teli 159 TL
50'li Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL
Salta 5 Parça Mutfak Seti 129 TL
Petcom Şarjörlü Rende 119 TL
Ahşap Tepsi Seti 99,95 TL
Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 24,95 TL
420 cc Cam Pipetli Yeşil Bardak 99,95 TL
2'li Evoks Pasta Seti 52,95 TL
170 cc Vakumlu Cam Saklama Kabı 39,95 TL
6'lı Bardak Altlığı 59,95 TL
4'lü Kül Tablası 49,95 TL
Sebze Kesme Bıçağı 99,95 TL
Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 149 TL
Petcom Kabak Desenli Tepsi 59,95 TL
Teleskopik Lavabo Organizatörü 39,95 TL
Silikon Maşa 24,95 TL