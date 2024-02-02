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TÜİK enflasyon beklentisi açıklandı mı? ENFLASYON ORANI 2024 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası tahmini...

Merkez Bankası'nın düzenli olarak yaptığı piyasa katılımcıları anketi, ekonomi çevrelerindeki bireylerin ve kurumların gelecek döneme dair enflasyon beklentilerini ortaya koyuyor. Bu anket, katılımcıların 12 ay sonrası için enflasyon tahminlerini ele alarak, ekonomik öngörülerin bir resmini çiziyor. Gelin, 2024 Ocak ayına ilişkin enflasyon beklentilerine yakından bakalım.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 09:10 Güncelleme 02 Şubat 2024, 09:10
TÜİK enflasyon beklentisi açıklandı mı? ENFLASYON ORANI 2024 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası tahmini...

Şubat ayının gelmesiyle birlikte, ekonominin ana gündem başlıklarından biri olan 2024 Ocak enflasyon tahminleri için araştırmalar hızlandı. Aralık'ta aylık yüzde 2.93 yıllık yüzde 64.77 olarak belirlenen enflasyon oranlarının ocak ayında ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, enfasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2024 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Şubat'ın cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat Pazartesi günü belli olacak.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 olasılıkla yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 44,47 olasılıkla yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 24,15 olasılıkla ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,25'inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 47,46'sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 30,51'inin beklentilerinin yüzde 41,00 – 44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25,86'sının beklentilerinin yüzde 16,00 - 21,99 aralığında, yüzde 50,00'ının beklentilerinin yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 13,79'unun beklentilerinin yüzde 28,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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