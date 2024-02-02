TÜİK enflasyon beklentisi açıklandı mı? ENFLASYON ORANI 2024 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası tahmini...

Şubat ayının gelmesiyle birlikte, ekonominin ana gündem başlıklarından biri olan 2024 Ocak enflasyon tahminleri için araştırmalar hızlandı. Aralık'ta aylık yüzde 2.93 yıllık yüzde 64.77 olarak belirlenen enflasyon oranlarının ocak ayında ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, enfasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
2024 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Şubat'ın cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat Pazartesi günü belli olacak.
OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 olasılıkla yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 44,47 olasılıkla yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 24,15 olasılıkla ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.