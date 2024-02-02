Emekliye 17-29 Şubat arasında 2’si 1 arada maaş yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsi için...

GARANTİ Garanti Bankası'nın maaşa göre verdiği promosyon miktarı şu şekilde: Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. ZİRAAT BANKASI SGK (Emekli Sandığı, SSK , Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere: 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

İŞ BANKASI SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL YAPI KREDİ 31 Ocak 2024 tarihine kadar SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenecek. Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenecek.

AKBANK



SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.



3.500 TL altı aylık alanlara 6.000 TL,

3.500 - 7.499 TL için 7.000 TL,

7.500 - 9.999 TL için 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.

VAKIFBANK



1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.



HALKBANK



01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarları ise şöyle:



3.500 TL altı 3.000 TL

3.500 - 7.499 TL 3.500 TL

7.500 - 9.999 TL 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri 5.000 TL