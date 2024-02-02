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Cüzdanında 5, 25, 50 kuruş ve 1 TL olanlar hemen baksın! Darphane'de işte böyle üretiliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Darphanesi, madeni para üretimindeki üstün başarısıyla dikkat çekiyor. Modern teknolojiyi ve katı kalite kontrol süreçlerini birleştiren bu özel tesis, günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olan madeni paraları üretiyor. Üretim süreci ham maddenin seçiminden itibaren dikkatlice planlanan adımları içeriyor ve bu süreç nihai ürünlerin yüksek kalite standartlarına ulaşmasını garanti ediyor.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 16:52 Güncelleme 02 Şubat 2024, 16:52
Cüzdanında 5, 25, 50 kuruş ve 1 TL olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle üretiliyor

Madeni para üretimi, bakır, nikel ve çinko gibi özel bir formülasyonla başlıyor. Bu ham maddeler paraların dayanıklılığını ve estetik görünümünü sağlamak üzere özenle seçiliyor ve denetleniyor. Ardından her bir madeni paranın kendine özgü deseni ve değeri, özel damgalarla yüzeyine kazınarak hayat buluyor. Bu hassas işlem paraların hem görsel hem de işlevsel olarak mükemmel olmasını sağlıyor.

ÖZEL TASARLANIYOR

Darphane ve Damga Matbaası dakikada 700-800 madeni para üretebilen yüksek teknolojili makinelerle donatılmıştır. Bu makineler, paraların desen ve değerlerinin yüzeylerine eksiksiz ve hatasız bir şekilde işlenmesini sağlar.

Üretim süreci 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş değerlerindeki madeni paraları kapsar. Her bir değer, özgün tasarımları ve özel damgaları ile ayrıştırılır.

Tamamlanan paralar kullanıma sunulmadan önce özenle paketlenir ve bu paketler, içeriklerinin doğruluğunu garantileyen ağırlık testlerinden geçer.

Her paketin içeriği, ağırlık testine tabi tutulur ve testi geçen paketler özel kutularda güvenli bir şekilde Merkez Bankası'na veya şubelerine gönderilir. Bu son adım, üretilen her madeni paranın, kullanıma sunulmadan önce yüksek kalite standartlarına uygun olduğunu garantiler.

Merkez Bankası Darphanesi'nin madeni para üretiminde sergilediği bu olağanüstü başarı, hem teknolojik ilerlemeyi hem de kaliteye olan sarsılmaz bağlılığı gösteriyor.

Her bir madeni para Türkiye'nin bu alandaki mükemmelliğinin ve zanaatkarlık geleneğinin bir simgesi olarak günlük hayatımıza değer katmaya devam ediyor.

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