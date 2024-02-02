Cüzdanında 5, 25, 50 kuruş ve 1 TL olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle üretiliyor

Madeni para üretimi, bakır, nikel ve çinko gibi özel bir formülasyonla başlıyor. Bu ham maddeler paraların dayanıklılığını ve estetik görünümünü sağlamak üzere özenle seçiliyor ve denetleniyor. Ardından her bir madeni paranın kendine özgü deseni ve değeri, özel damgalarla yüzeyine kazınarak hayat buluyor. Bu hassas işlem paraların hem görsel hem de işlevsel olarak mükemmel olmasını sağlıyor.