Cüzdanında 5, 25, 50 kuruş ve 1 TL olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle üretiliyor

Madeni para üretimi, bakır, nikel ve çinko gibi özel bir formülasyonla başlıyor. Bu ham maddeler paraların dayanıklılığını ve estetik görünümünü sağlamak üzere özenle seçiliyor ve denetleniyor. Ardından her bir madeni paranın kendine özgü deseni ve değeri, özel damgalarla yüzeyine kazınarak hayat buluyor. Bu hassas işlem paraların hem görsel hem de işlevsel olarak mükemmel olmasını sağlıyor.
ÖZEL TASARLANIYOR
Darphane ve Damga Matbaası dakikada 700-800 madeni para üretebilen yüksek teknolojili makinelerle donatılmıştır. Bu makineler, paraların desen ve değerlerinin yüzeylerine eksiksiz ve hatasız bir şekilde işlenmesini sağlar.
Üretim süreci 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş değerlerindeki madeni paraları kapsar. Her bir değer, özgün tasarımları ve özel damgaları ile ayrıştırılır.