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53, 52, 51, 50, 49, 48 yaş altı için erken emeklilik devri başlıyor! Son saniye onayı basıldı

Emeklilik hayali kuran pek çok vatandaş emeklilik maaşını öne çekerek hayallerini gerçekleştirmenin yollarını araştırıyor. Ancak, emeklilik için belirlenen yaş, prim ve çalışma yılı şartları her bireyin kendi sigortalılık başlangıç tarihine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. İlk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih emeklilik sürecinizi şekillendiren kritik bir etmen haline geliyor. Emeklilik sürecini doğru planlamak ve özel durumlarınızı göz önünde bulundurarak stratejik adımlar atmak maaşınızı erken almanın anahtarı olabilir.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 10:41 Güncelleme 02 Şubat 2024, 10:41
53, 52, 51, 50, 49, 48 yaş altı için erken emeklilik devri başlıyor! Son saniye onayı basıldı

Hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığınız, emeklilik maaşınızı belirleyen önemli faktörlerden biridir. SSK'ya tabi çalışanlar, Bağ-Kur veya Emekli Sandığına göre farklı prim ödeme koşulları ve emeklilik haklarına sahiptir. Prim ödemelerinizi doğru yönlendirmek, gelecekteki emeklilik sürecinizi şekillendirmek adına kritik bir adımdır.

Çocuk Sahibi Kadınlar İçin Avantaj

Kadın çalışanlar, çocukları sayesinde emeklilikte önemli avantajlar elde edebilirler. Üç çocuğa kadar yapılan borçlanma ile 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl erken emeklilik şansı sunulmaktadır. Ancak, çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekmektedir.

Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, yaşın geriye çekilmesi ve ek prim kazanımı anlamına gelir. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresi borçlanılarak sigorta başlangıç tarihi geriye çekilebilir, bu da erken emeklilik imkanı sağlar.

Kısmi Emeklilik: 10 Yıl Primle Erken Emeklilik

15 yıl ve 3600 gün prim ödeyenler, kısmi emeklilikle daha erken emekli olabilirler. Bu yöntemde yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlenmiştir.

Yüzde 60 Sağlık Raporu İle Malulen Emeklilik

İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 oranında kaybeden çalışanlar, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Bu durumda en az 1800 gün prim ödemiş olmak yeterlidir.

Engelli Çalışanlar İçin Özel Emeklilik Hakları

En az yüzde 40 engelli olan ve vergi indirimi hakkı kazanan çalışanlar, yaş şartı olmaksızın emekli olabilirler. Bu süreç, 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olmakla başlamakta ve işe giriş tarihine göre değişebilmektedir.

Yıpratıcı Mesleklerde Çalışanlara Ek Haklar

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler gibi yıpratıcı meslek grupları için sigortalılık sürelerine ek günler eklenmektedir. Bu durum, emeklilik tarihini öne çekerek avantaj sağlar.

Engelli Çocuğu Olan Anneler İçin Prim Kolaylığı

1 Ekim 2008 sonrası başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler için primlerin dörtte biri toplam prim süresine eklenmektedir. Bu da emeklilik yaşını düşürme konusunda önemli bir avantaj sunar.

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