Marmara Bölgesi beklenmedik bir değişimle karşı karşıya. Şubat ayının ilk 10 günü için yapılan uyarılar, Afrika kaynaklı bir hava kütlesini işaret ediyor.

İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya gibi büyük şehirlerde çarşamba günü beklenen 20 dereceye varan sıcaklık, normal kış günlerinin üzerine çıkarak şaşkınlık yaratıyor.

Bu sıcaklık atışı, ağaçların zamansız çiçek açmasına, canlıların bahar gelmiş gibi davranmasına sebep oluyor.

Özellikle kuzey bölgelerinde beklenen kar yağışı ve soğuk hava dalgası yerine, güney bölgelerde daha sıcak bir atmosfer hakim olacak gibi görünüyor.