Marmara Bölgesi beklenmedik bir değişimle karşı karşıya. Şubat ayının ilk 10 günü için yapılan uyarılar, Afrika kaynaklı bir hava kütlesini işaret ediyor.
Marmara Bölgesi beklenmedik bir değişimle karşı karşıya. Şubat ayının ilk 10 günü için yapılan uyarılar, Afrika kaynaklı bir hava kütlesini işaret ediyor.
Türkiye, beklenmedik bir meteorolojik durumla karşı karşıya! Afrika'dan gelen ılıman hava dalgası, genellikle kış mevsiminde yaşanan soğuk günleri sıcaklıkların yükselmesiyle dönüştürüyor.
İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya gibi büyük şehirlerde çarşamba günü beklenen 20 dereceye varan sıcaklık, normal kış günlerinin üzerine çıkarak şaşkınlık yaratıyor.
Bu sıcaklık atışı, ağaçların zamansız çiçek açmasına, canlıların bahar gelmiş gibi davranmasına sebep oluyor.
Özellikle kuzey bölgelerinde beklenen kar yağışı ve soğuk hava dalgası yerine, güney bölgelerde daha sıcak bir atmosfer hakim olacak gibi görünüyor.
3 ŞUBAT CUMARTESİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA DURUMU
İstanbul hafta sonu yağışsız ancak bulutlu bir gün geçirecek. Yarın hava sıcaklıkları 3 ile 9 derece arasında değişecek.
Ankara'da ise eksi derecede devam eden soğuklar, hafta sonu da etkisini gösterecek. Başkent yarın soğuk bir güne uyanacak; güneş, bulutların ardından kendini gösterecek.
İzmir de yarın parçalı bulutlu olacak ancak diğer şehirlere göre İzmir daha sıcak bir gün geçirecek. İzmir'de yarın termometreler 13 dereceye kadar çıkacak.