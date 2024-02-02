16.1 milyon emekliye duyuru saat 09.02 esnalarında yapıldı! 5-9-12 Şubat tarihleri son derece elzem

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin maaşlarını yeni refah payı oranlarına göre yeniden hesaplayacak. Yeniden yapılan hesaplamalar sonucu, örneğin 7.500 TL olan bir kök aylık, 11.193 TL'ye yükseltiliyor. 6.900 TL maaş alan bir emeklinin yeni maaşı ise 10.298 TL olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARINDA İYİLEŞTİRME
Yapılan düzenlemelerle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları en düşük maaşlar da önemli ölçüde artırıldı. Özellikle 2000 öncesi SSK'lı emeklilerin en düşük maaşı 7.616 TL'den 11.366 TL'ye, Bağ-Kur emeklilerinde ise 6.818 TL olan en düşük maaş 10.175 TL'ye çıkarıldı. Tarım sektöründe çalışan Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı da 5.420 TL'den 8.089 TL'ye yükseltildi.
EK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Emeklilere yapılacak olan ek zamların yakın bir tarihte hesaplara yatırılması planlanıyor. Bu ek ödemelerin toplam maliyeti yaklaşık 50 milyar TL olarak hesaplanmakta.
Ödemelerin önümüzdeki hafta içinde, 5-9 Şubat tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına aktarılması bekleniyor.