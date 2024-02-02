16.1 milyon emekliye duyuru saat 09.02 esnalarında yapıldı! 5-9-12 Şubat tarihleri son derece elzem

Geçtiğimiz hafta içerisinde milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, bekledikleri maaş zammı haberini aldı. Şimdi ek ödemelerin yapılacağı tarih büyük bir merak ediliyor. Son yapılan duyurulara göre, emeklilere daha önce vaat edilen %5'lik refah payı, %11.68'e çıkarılarak Ocak ayı zammı %49.25 olarak belirlendi. Bu karar, emeklilerin Ocak ayı maaşlarına yansıtılacak olan artış miktarını ve bu artışın ne zaman ödeneceğini merak konusu yaptı.