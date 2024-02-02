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16.1 milyon emekliye duyuru saat 09.02 esnalarında yapıldı! 5-9-12 Şubat tarihleri son derece elzem

Türkiye genelinde 16 milyonu aşkın emekli vatandaşı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz ay yapılan duyurularla emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zammın oranı büyük bir sevinçle karşılandı. Başlangıçta yüzde 37.57 olarak açıklanan Ocak ayı maaş zammı yapılan son düzenlemelerle yüzde 49.25'e çıkarıldı. Bu oran son yıllarda emeklilere yapılan en yüksek zam oranı olarak kayıtlara geçti. Emeklilere yapılacak olan bu ek zammın ödeme tarihleri de merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 09:32 Güncelleme 02 Şubat 2024, 09:32
16.1 milyon emekliye duyuru saat 09.02 esnalarında yapıldı! 5-9-12 Şubat tarihleri son derece elzem

Geçtiğimiz hafta içerisinde milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, bekledikleri maaş zammı haberini aldı. Şimdi ek ödemelerin yapılacağı tarih büyük bir merak ediliyor. Son yapılan duyurulara göre, emeklilere daha önce vaat edilen %5'lik refah payı, %11.68'e çıkarılarak Ocak ayı zammı %49.25 olarak belirlendi. Bu karar, emeklilerin Ocak ayı maaşlarına yansıtılacak olan artış miktarını ve bu artışın ne zaman ödeneceğini merak konusu yaptı.

BEKLENEN HABER GELDİ

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi geçtiğimiz haftalarda maaş zamlarıyla ilgili bekledikleri müjdeli haberi aldı. Başlangıçta %37.57 olarak açıklanan Ocak ayı zam oranı, yapılan ek artışlarla %49.25'e yükseltildi.

ÖDEME TARİHLERİ VE DETAYLAR

Yapılacak olan maaş zamları, Resmi Gazete'de yayımlanacak yasa teklifi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrasında resmiyet kazanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin maaşlarını yeni refah payı oranlarına göre yeniden hesaplayacak. Yeniden yapılan hesaplamalar sonucu, örneğin 7.500 TL olan bir kök aylık, 11.193 TL'ye yükseltiliyor. 6.900 TL maaş alan bir emeklinin yeni maaşı ise 10.298 TL olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARINDA İYİLEŞTİRME

Yapılan düzenlemelerle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları en düşük maaşlar da önemli ölçüde artırıldı. Özellikle 2000 öncesi SSK'lı emeklilerin en düşük maaşı 7.616 TL'den 11.366 TL'ye, Bağ-Kur emeklilerinde ise 6.818 TL olan en düşük maaş 10.175 TL'ye çıkarıldı. Tarım sektöründe çalışan Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı da 5.420 TL'den 8.089 TL'ye yükseltildi.

EK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Emeklilere yapılacak olan ek zamların yakın bir tarihte hesaplara yatırılması planlanıyor. Bu ek ödemelerin toplam maliyeti yaklaşık 50 milyar TL olarak hesaplanmakta.

Ödemelerin önümüzdeki hafta içinde, 5-9 Şubat tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına aktarılması bekleniyor.

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