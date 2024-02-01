;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Şubat ortası gelmeden emekliye 1.168 TL ek ödeme! SSK, Emekli Sandığı, BAĞKUR, 4A-4B-4C hepsi için...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ocak ayının sonlarına milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaparak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayı itibarıyla yapılacak zam oranını yüzde 49,25'e yükselttiklerini duyurmuştı. Bu karar işçi, esnaf, çiftçi emeklilerinin yanı sıra memur emeklilerini de kapsayarak emekliler için önemli bir gelir artışını beraberinde getirecek. Fark ödeme tarihleri de bir başka merak konusu oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 10:10 Güncelleme 01 Şubat 2024, 10:10
Şubat ortası gelmeden emekliye 1.168 TL ek ödeme! SSK, Emekli Sandığı, BAĞKUR, 4A-4B-4C hepsi için...

Ocak ayında Bakan Işıkhan daha önce açıklanan yüzde 37,57'lik enflasyon zammına ek olarak, Meclis'te yapılan son düzenleme ile 5 puanlık refah payının 11.68 puanına çıkarıldığını belirtmişti. Böylece en düşük emekli maaşı 11.193,75 TL olarak belirlendi. Öte yandan fark ödeme tarihleri de merakla araştırlıyor.

ARALIK MAAŞI: 7.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75
Ek zam farkı: 876,00

ARALIK MAAŞI: 7.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00
Ek zam farkı: 887,68

ARALIK MAAŞI: 7.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25
Ek zam farkı: 899,36

ARALIK MAAŞI: 7.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50
Ek zam farkı: 911,04

ARALIK MAAŞI: 7.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75
Ek zam farkı: 922,72

ARALIK MAAŞI: 8.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00
Ek zam farkı: 934,40

ARALIK MAAŞI: 8.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25
Ek zam farkı: 946,08

ARALIK MAAŞI: 8.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50
Ek zam farkı: 957,76

ARALIK MAAŞI: 8.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75
Ek zam farkı: 969,44

ARALIK MAAŞI: 8.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00
Ek zam farkı: 981,12

ARALIK MAAŞI: 8.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25
Ek zam farkı: 992,80

ARALIK MAAŞI: 8.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50
Ek zam farkı: 1.004,48

ARALIK MAAŞI: 8.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75
Ek zam farkı: 1.016,16

ARALIK MAAŞI: 8.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00
Ek zam farkı: 1.027,84

ARALIK MAAŞI: 8.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25
Ek zam farkı: 1.039,52

ARALIK MAAŞI: 9.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50
Ek zam farkı: 1.051,20

ARALIK MAAŞI: 9.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.581,75
Ek zam farkı: 1.062,88

ARALIK MAAŞI: 9.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.731,00
Ek zam farkı: 1.074,56

ARALIK MAAŞI: 9.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.880,25
Ek zam farkı: 1.086,24

ARALIK MAAŞI: 9.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.029,50
Ek zam farkı: 1.097,92

ARALIK MAAŞI: 9.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75
Ek zam farkı: 1.109,60

ARALIK MAAŞI: 9.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.328,00
Ek zam farkı: 1.121,28

ARALIK MAAŞI: 9.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.477,25
Ek zam farkı: 1.132,96

ARALIK MAAŞI: 9.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.626,50
Ek zam farkı: 1.144,64

ARALIK MAAŞI: 9.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.775,75
Ek zam farkı: 1.156,32

ARALIK MAAŞI: 10.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00
Ek zam farkı: 1.168,00

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel hattında Çankaya düellosu! CHP PM toplanıyor ama yine aday yok... Kılıçdaroğlu’nun da bir hesabı var
AK Parti’den kentsel dönüşüm seferberliği! 81 ilde ’Risk Kalkanı Modeli’ uygulanacak
Türk Telekom
İsveç’in NATO katılımına onay çıktı FETÖ ve PKK/PYD’nin etekleri tutuştu! FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav ve elebaşı Salih Müslim canlı yayında birbirlerine ağladı
CHP’liler DEM’liler isyanda! Özgür Özel’in özgürleşme hamlesi neye sebep oldu?
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi şehitlerin üzerine villa dikmişti! Bakanlık harekete geçti
Türkmen gazı Türkiye’den geçecek! Kritik görüşme gerçekleştirildi
CHP’li fondaşların Murat Kurum’a karşı başlattığı kirli deprem algısı elinde patladı! 6 Şubat’ta 130 bin kişi öldü yalanı
AK Parti’de ilçe mesaisi başladı! Başkan Erdoğan ince eleyip sık dokuyor! Kayıp yıllar telafi edilecek
Emekliye kazanç takvimi: Ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Bu yıl başvuran EYT’liler yararlanacak mı?
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan CHP sözcüsü gibi hareket eden spikere dönüşüm ayarı! İstanbul’da ilk anket sonuçlarını açıkladı
Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Kim, nasıl maaşa kavuşacak? Hangi kolaylıklar gelecek? Şartlar değişecek mi?
AB’den zamanlaması manidar ziyaretler: Önce DEM’e ardından CHP’ye!
Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin çay ocağında öldürüldü! Savcılık soruşturma başlattı: Katil aranıyor
İmamoğlu’nun ’engelleniyoruz’ algısının altında yatan vurgun! Buhar olan 33 milyar TL yandaşa, fondaşa, Saraçhane bülbüllerine mi gitti?
SON DAKİKA