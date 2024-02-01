Şubat ortası gelmeden emekliye 1.168 TL ek ödeme! SSK, Emekli Sandığı, BAĞKUR, 4A-4B-4C hepsi için...

Ocak ayında Bakan Işıkhan daha önce açıklanan yüzde 37,57'lik enflasyon zammına ek olarak, Meclis'te yapılan son düzenleme ile 5 puanlık refah payının 11.68 puanına çıkarıldığını belirtmişti. Böylece en düşük emekli maaşı 11.193,75 TL olarak belirlendi. Öte yandan fark ödeme tarihleri de merakla araştırlıyor.