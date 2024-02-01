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KPSS-2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı 2024? ÖSYM KPSS 2024/3 yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? MEB sözleşmeli personel alımı sonuçları!

Millî Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak üzere KPSS-2024/3 sınavının ardından adaylardan tercih almaya başladı. Ancak tercihlerin bugün sona ermesiyle birlikte, adaylar KPSS tercih sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, KPSS-2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı 2024? ÖSYM KPSS 2024/3 yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 14:37 Güncelleme 01 Şubat 2024, 14:37
KPSS-2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı 2024? ÖSYM KPSS 2024/3 yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? MEB sözleşmeli personel alımı sonuçları!

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen KPSS-2024/3 sınavının ardından adaylar, sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilme süreci için tercihlerini 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamladılar. Tercihlerin sona ermesiyle birlikte, adaylar şimdi merakla KPSS tercih sonuçlarını öğrenmek için bekleyişe geçti.

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS tercih sonuçları açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslimedilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

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