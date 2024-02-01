ENFLASYON ORANI 2024 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi açıklandı mı? Merkez Bankası tahmini...

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,25'inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 47,46'sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 30,51'inin beklentilerinin yüzde 41,00 – 44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.