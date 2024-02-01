ATM’den para çekenleri bekleyen gizli tehlike! Bankalar duyurdu bu hatayı yapan herkes...

Dolandırıcılar bankamatik kullanıcılarını hedef alabiliyor. Kart şifresinin yanlış girilmesi veya kartın cihazda sıkışması gibi durumlarla karşılaşmak istemeyenler için dikkatli olmak elzemdir. Bankalar, bu tür tuzaklara karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla SMS veya e-posta yoluyla uyarılarda bulunuyor.