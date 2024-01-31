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Türkiye'de sadece o ilde çıkartılıyor! 1 gramı bile altından, elmastan kat kat daha değerli

Türkiye'nin maden sektöründe son yıllarda parlayan bir yıldızı var: Diaspor. Değerli madenler arasında özel bir yere sahip olan diaspor, altın ve gümüş gibi geleneksel değerli madenlerin yanında, eşsiz özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte bu nadir taşın özellikleri, değeri ve dünya piyasasındaki yeri hakkında merak edilenler.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 15:00 Güncelleme 31 Ocak 2024, 15:00
Türkiye’de sadece o ilde çıkartılıyor! 1 gramı bile altından, elmastan kat kat daha değerli

Diaspor, dünyada sadece Türkiye'nin Muğla ilinde çıkarılan bir değerli taştır. Bu taşın en dikkat çekici özelliği, ışığa göre renk değiştirebilmesidir. Bu eşsiz karakteriyle, diaspor dünyadaki nadir taşlar arasında öne çıkıyor.

Altından Binlerce Kat Daha Değerli

Altın ve gümüşe göre yaklaşık 10 bin kat daha değerli olduğu söylenen diasporun oluşumu, yüz yılları bulan bir süreci kapsıyor. Bu uzun süreç, diasporun nadirliğini ve değerini artırıyor.

Türkiye'nin 50 Milyar Dolarlık Rezervi

Türkiye'de tahmini 50 milyar dolarlık bir diaspor rezervi bulunuyor. Bu devasa rezerv, hem Türkiye ekonomisi için hem de global mücevher piyasası için büyük bir potansiyel taşıyor. Diaspor, dünya çapında artan taleple birlikte değerini daha da artırıyor.

Dünya Piyasasında Diasporun Yeri

Dünya mücevher piyasasında diaspor, özellikle pırlantaya alternatif olarak değerlendiriliyor. Dokuz farklı renk geçişiyle göz kamaştıran bu taş, mücevher sektöründe yeni bir trend başlatıyor.

Alessandra Ambrosio ve Diaspor Taşından Yüzük

Türk tasarımcı Pınar Öner tarafından tasarlanan diaspor taşından bir yüzük, Victoria's Secret'ın ünlü modeli Alessandra Ambrosio tarafından tercih edildi. Bu olay, diasporun uluslararası alanda da tanınmasına ve değerinin artmasına katkı sağlıyor.

Diaspor Kristalinin İşlenmesi

Diaspor kristali, son derece dikkatli ve hassas bir süreçle işleniyor. Çıkarılan kristalin sadece yüzde ikisi işlenebilir durumda oluyor. Bu, diasporun nadir ve özel bir taş olduğunu gösteriyor. Türkiye'de bulunan bu eşsiz değerli taş, hem madencilik sektöründe hem de mücevher piyasasında gelecek vaat ediyor. Diasporun özgün renk geçişleri ve nadir bulunuşu, onu dünya çapında talep gören bir maden haline getiriyor. Türkiye'nin bu özel taşı, ulusal ekonomiye katkı sağlamanın yanı sıra, küresel mücevher sektöründe de önemli bir rol oynamaya aday.

Diaspor Kristali Nedir?

Diaspor kristali, özellikle Türkiye'de bulunan ve dünya çapında nadir olarak kabul edilen bir değerli taştır. Diasporun en dikkat çekici özelliği, ışığın türüne ve açısına göre renk değiştirebilme yeteneğidir. Bu özelliği sayesinde, diaspor mücevher ve süs taşı olarak büyük ilgi görüyor.

Diasporun Fiziksel Özellikleri

  • Renk Değişimi: Diaspor, farklı ışık koşullarında farklı renkler gösterir. Doğal ışıkta yeşil, yapay ışıkta ise kırmızımsı-kahverengi tonlarında görülebilir.
  • Sertlik: Mohs sertlik skalasında 6.5-7 arasında bir sertliğe sahiptir, bu da onu mücevher yapımı için uygun kılar.
  • Kimyasal Yapı: Diaspor, alüminyum oksit hidrat formunda bulunan bir mineraldir.

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