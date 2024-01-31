Türkiye’de sadece o ilde çıkartılıyor! 1 gramı bile altından, elmastan kat kat daha değerli

Dünya Piyasasında Diasporun Yeri Dünya mücevher piyasasında diaspor, özellikle pırlantaya alternatif olarak değerlendiriliyor. Dokuz farklı renk geçişiyle göz kamaştıran bu taş, mücevher sektöründe yeni bir trend başlatıyor.

Alessandra Ambrosio ve Diaspor Taşından Yüzük Türk tasarımcı Pınar Öner tarafından tasarlanan diaspor taşından bir yüzük, Victoria's Secret'ın ünlü modeli Alessandra Ambrosio tarafından tercih edildi. Bu olay, diasporun uluslararası alanda da tanınmasına ve değerinin artmasına katkı sağlıyor.

Diaspor Kristalinin İşlenmesi Diaspor kristali, son derece dikkatli ve hassas bir süreçle işleniyor. Çıkarılan kristalin sadece yüzde ikisi işlenebilir durumda oluyor. Bu, diasporun nadir ve özel bir taş olduğunu gösteriyor. Türkiye'de bulunan bu eşsiz değerli taş, hem madencilik sektöründe hem de mücevher piyasasında gelecek vaat ediyor. Diasporun özgün renk geçişleri ve nadir bulunuşu, onu dünya çapında talep gören bir maden haline getiriyor. Türkiye'nin bu özel taşı, ulusal ekonomiye katkı sağlamanın yanı sıra, küresel mücevher sektöründe de önemli bir rol oynamaya aday.

Diaspor Kristali Nedir? Diaspor kristali, özellikle Türkiye'de bulunan ve dünya çapında nadir olarak kabul edilen bir değerli taştır. Diasporun en dikkat çekici özelliği, ışığın türüne ve açısına göre renk değiştirebilme yeteneğidir. Bu özelliği sayesinde, diaspor mücevher ve süs taşı olarak büyük ilgi görüyor. Diasporun Fiziksel Özellikleri Renk Değişimi: Diaspor, farklı ışık koşullarında farklı renkler gösterir. Doğal ışıkta yeşil, yapay ışıkta ise kırmızımsı-kahverengi tonlarında görülebilir.

Diaspor, farklı ışık koşullarında farklı renkler gösterir. Doğal ışıkta yeşil, yapay ışıkta ise kırmızımsı-kahverengi tonlarında görülebilir. Sertlik: Mohs sertlik skalasında 6.5-7 arasında bir sertliğe sahiptir, bu da onu mücevher yapımı için uygun kılar.

Mohs sertlik skalasında 6.5-7 arasında bir sertliğe sahiptir, bu da onu mücevher yapımı için uygun kılar. Kimyasal Yapı: Diaspor, alüminyum oksit hidrat formunda bulunan bir mineraldir.