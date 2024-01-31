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Maaşı 10.750 TL üstü olan emekliler düğün bayram edecek! 1-2-3-4 Şubat tarihlerinde SSK Bağ-Kur'luya 12.550 TL ek ödeme

Yeni yılın başlangıcıyla birlikte, bankalar emekli maaş promosyonu kampanyalarını güncelledi ve rekabeti artırdı. Bu kapsamda, emekli olmaya hak kazananlar veya bankalarla mevcut anlaşmaları sona eren emekliler, maaşlarının yatması karşılığında çeşitli avantajlar elde edebiliyorlar. İşte, 2024 emekli maaş promosyonlarıyla ilgili güncel bilgiler...

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 18:35 Güncelleme 31 Ocak 2024, 18:35
Maaşı 10.750 TL üstü olan emekliler düğün bayram edecek! 1-2-3-4 Şubat tarihlerinde SSK Bağ-Kur’luya 12.550 TL ek ödeme

2024 yılı itibarıyla, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak. Bu zam oranları, emekli maaşlarını olumlu bir şekilde etkilerken, bankalar da emeklilere verecekleri promosyonları güncellemeye başladı. Yapılan güncellemelerle birlikte, bankalar emeklilere çeşitli avantajlar sunarak rekabeti artırmaya çalışıyor.

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu: Ziraat Bankası, SGK emekli maaş ödemelerini Banka aracılığı ile alan müşterilere maaşlarına göre promosyon veriyor. Özellikle 3 yıllık peşin promosyon ödemesi ile dikkat çeken Ziraat Bankası, emeklilerin maaşlarına göre şu tutarlarda promosyon sunuyor:

3.500 TL altında alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde alanlara 5.000 TL.

Garanti Bankası Emekli Promosyonu: Garanti Bankası, emekli maaşlarına göre farklı tutarlarda promosyonlar sunmaktadır. Ayrıca, kredi kartı kullanımına bağlı olarak ek avantajlar da sağlanmaktadır. Promosyon miktarları şu şekildedir:

3.500 TL'ye kadar alanlara 4.500 TL,

3.500 TL - 7.500 TL arasında alanlara 5.250 TL,

7.500 TL - 10.000 TL arasında alanlara 6.750 TL,

10.000 TL ve üzerinde alanlara 7.500 TL.

ING Bank Emekli Promosyonu: ING Bank, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine nakit promosyon verirken, otomatik fatura talimatı uygulamasından yararlananlara ek avantajlar sunuyor. Promosyon miktarları:

3.500 TL'ye kadar olanlara 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL arasında olanlara 7.000 TL,

7.500 TL - 10.000 TL arasında olanlara 9.000 TL,

10.000 TL ve üzerinde olanlara 10.000 TL.

İş Bankası Emekli Promosyonu: İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik özel bir kampanya düzenliyor. Promosyon miktarları:

3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL,

3.500 TL - 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL,

7.500 TL - 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL,

10.000 TL ve üzerinde olanlara 7.500 TL.

Yapı Kredi Emekli Promosyonu: Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere özel promosyonlar sunuyor. Promosyon miktarları:

3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL,

3.500 TL - 7.499 TL arasında olanlara 5.250 TL,

7.500 TL - 9.999 TL arasında olanlara 6.750 TL,

10.000 TL ve üzerinde olanlara 7.500 TL.

Akbank Emekli Promosyonu: Akbank, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını taşıyanlara özel promosyonlar sunuyor. Promosyon miktarları:

3.500 TL altında alanlara 6.000 TL,

3.500 TL - 7.499 TL arasında alanlara 7.000 TL,

7.500 TL - 9.999 TL arasında alanlara 9.000 TL,

10.000 TL ve üzerinde alanlara 10.000 TL.

Vakıfbank Emekli Promosyonu: Vakıfbank, emekli maaşlarına göre farklı promosyonlar sunuyor. Promosyon miktarları şu şekildedir:

3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL,

7.500 TL - 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL,

10.000 TL ve üzerinde olanlara 5.000 TL.

Halkbank Emekli Promosyonu: Halkbank, SGK emeklilerine yönelik sunduğu promosyonları şu şekilde belirlemiştir:

3.500 TL altında alanlara 3.000 TL,

3.500 TL - 7.499 TL arasında alanlara 3.500 TL,

7.500 TL - 9.999 TL arasında alanlara 4.500 TL,

10.000 TL ve üzerinde alanlara 5.000 TL.

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