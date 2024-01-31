Maaşı 10.750 TL üstü olan emekliler düğün bayram edecek! 1-2-3-4 Şubat tarihlerinde SSK Bağ-Kur’luya 12.550 TL ek ödeme

ING Bank Emekli Promosyonu: ING Bank, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine nakit promosyon verirken, otomatik fatura talimatı uygulamasından yararlananlara ek avantajlar sunuyor. Promosyon miktarları:
3.500 TL'ye kadar olanlara 6.000 TL,
3.500 TL - 7.500 TL arasında olanlara 7.000 TL,
7.500 TL - 10.000 TL arasında olanlara 9.000 TL,
10.000 TL ve üzerinde olanlara 10.000 TL.
İş Bankası Emekli Promosyonu: İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik özel bir kampanya düzenliyor. Promosyon miktarları:
3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL,
3.500 TL - 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL,
7.500 TL - 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL,
10.000 TL ve üzerinde olanlara 7.500 TL.
Yapı Kredi Emekli Promosyonu: Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere özel promosyonlar sunuyor. Promosyon miktarları:
3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL,
3.500 TL - 7.499 TL arasında olanlara 5.250 TL,
7.500 TL - 9.999 TL arasında olanlara 6.750 TL,
10.000 TL ve üzerinde olanlara 7.500 TL.
Akbank Emekli Promosyonu: Akbank, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını taşıyanlara özel promosyonlar sunuyor. Promosyon miktarları:
3.500 TL altında alanlara 6.000 TL,
3.500 TL - 7.499 TL arasında alanlara 7.000 TL,
7.500 TL - 9.999 TL arasında alanlara 9.000 TL,
10.000 TL ve üzerinde alanlara 10.000 TL.
Vakıfbank Emekli Promosyonu: Vakıfbank, emekli maaşlarına göre farklı promosyonlar sunuyor. Promosyon miktarları şu şekildedir:
3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL,
3.500 TL - 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL,
7.500 TL - 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL,
10.000 TL ve üzerinde olanlara 5.000 TL.
Halkbank Emekli Promosyonu: Halkbank, SGK emeklilerine yönelik sunduğu promosyonları şu şekilde belirlemiştir:
3.500 TL altında alanlara 3.000 TL,
3.500 TL - 7.499 TL arasında alanlara 3.500 TL,
7.500 TL - 9.999 TL arasında alanlara 4.500 TL,
10.000 TL ve üzerinde alanlara 5.000 TL.