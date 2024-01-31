🌐💲 ABD MERKEZ BANKASI FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED FAİZ KARARI OCAK 2024 ne oldu?

Ekonominin önemli bir belirleyicisi olan ABD Merkez Bankası (FED), yılın ilk politika faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Yatırımcılar, bu kararın finans piyasalarına yön verecek önemli bir faktör olacağını düşünerek mercek altına alıyor. Peki, ABD FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...