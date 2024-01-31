Emekliye 2. ödeme müjdesi çıktı! 35.057 TL ek maaş gibi yatacak! 5 yıllık süre şartıyla...

Emeklilikte ikramiye, işsizlikte güvence olan kıdem tazminatı bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. EYT düzenlemesiyle emekli olan 2 milyon kişinin yaklaşık yarısı çalışmaya devam ediyor. Bu yıl da çok sayıda EYT'linin emekli olması bekleniyor. EYT'lilerin en çok merak ettiği konuların başında kıdem tazminatı geliyor. İşte merak edilen soruların yanıtları şöyle:





25 EYLÜL 2023 İTİBARİYLE İLK EMEKLİ AYLIĞIMI ALDIM, KIDEM TAZMİNATI HAKKIM SAKLI KALMAK KAYDIYLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM. İŞTEN AYRILIRKEN KIDEM ÖDEMEMDE EMEKLİ OLDUĞUM TARİHTEKİ BRÜT MAAŞIM MI DİKKATE ALINACAK?

Bazı iş yerleri emekli olup çalışmaya devam edenlere kıdem tazminat ödemesi yapıyor, bazıları da işten ayrılma durumunda veriyor. Tazminat ödemesinde çalışanın işten ayrıldığı tarihteki son brüt ücreti esas alınıyor. İş yerinde geçirilen her bir yıl için bir aylık (30 gün) brüt ücreti tutarında ödeme yapılıyor. Kıdem tazminatını almadan çalışmaya devam edenler için ise ister işveren işe son versin ister işçi istifa etsin emeklilikten önceki ve sonraki toplam çalışma süresi birleştiriliyor. Son alınan brüt ücret dikkate alınarak ödeme yapılıyor.