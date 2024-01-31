Elinde gram altın olanlar, alanlar ve satanlar hemen bakın! Gram altında bu gece her şey A’dan Z’ye değişiyor!

Bu akşam saatlerinde açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) kararının, altın fiyatları üzerindeki etkisinin ne olacağı merak konusu. Bu kararın, özellikle uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici bir etkisi olması bekleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların nabzını tutan önemli açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarına yönelik beklentiler ve yatırımcılara yönelik tavsiyeleriyle dikkat çeken Memiş, ons ve gram altın fiyatları için çarpıcı tahminlerde bulunuyor.
Ons Altın Fiyatlarındaki Beklenti
Memiş, ons altının Federal Rezerv (Fed) toplantısına kadar 2000 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtiyor. Fed sonrası ise, ons altının 2070 dolar seviyesini hedefleyen bir yükselişe geçeceği öngörülüyor. Bu durum, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Memiş, Ocak ayının yılın son baskılanma dönemi olacağını ve bu durumun altın almak isteyen yatırımcılar için bir fırsat sunacağını ifade ediyor. Ons altındaki bu seviyeler, doları olan yatırımcılar için altın alımında uygun zamanlar olarak görülüyor. Fed toplantısına kadar gram altının 2050-2040 TL destek seviyelerini takip edeceğini belirten Memiş, özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için bu dönemin kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu vurguluyor. Ayrıca, gram altın fiyatlarının tekrar 2070 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.
İslam Memiş'in 2024 Altın Tahmini
Memiş, 2024 yılı için de altın fiyatlarına yönelik tahminlerde bulunuyor. Yaz aylarında 2500-2070 TL aralığında bir fiyat beklenirken, yılın son çeyreğinde ise 3000 TL seviyesine ulaşılmasını öngörüyor. Bu tahminler, altın piyasasını yakından takip eden yatırımcılar için önemli ipuçları sunuyor.
Güncel Altın Fiyatları
31 Ocak 2024 Çarşamba günü, altın piyasası hareketli bir gün yaşıyor. Gram altından çeyrek altına, tam altından Ata altına kadar çeşitli altın türlerindeki güncel alış ve satış fiyatları, yatırımcılar ve altın almayı düşünenler için önemli bilgiler sunuyor. İşte altın çeşitlerine göre güncel fiyatlar:
Gram Altın Fiyatları
- Alış Fiyatı: 2.032,59 TL
- Satış Fiyatı: 2.059,96 TL
Çeyrek Altın Fiyatları
- Yeni Çeyrek Altın:
- Alış: 3.329 TL
- Satış: 3.414 TL
- Eski Çeyrek Altın:
- Alış: 3.319 TL
- Satış: 3.373 TL
Yarım Altın Fiyatları
- Yeni Yarım Altın:
- Alış: 6.659 TL
- Satış: 6.767 TL
- Eski Yarım Altın:
- Alış: 6.638 TL
- Satış: 6.726 TL
Tam Altın Fiyatları
- Yeni Tam Altın:
- Alış: 13.277 TL
- Satış: 13.499 TL
- Eski Tam Altın:
- Alış: 13.277 TL
- Satış: 13.432 TL
Ata Altın Fiyatları
- Yeni Ata Altın:
- Alış: 13.666 TL
- Satış: 13.863 TL
- Eski Ata Altın:
- Alış: 13.645 TL
- Satış: 13.843 TL
Ata Beşli Altın Fiyatları
- Yeni Ata Beşli Altın:
- Alış: 68.022 TL
- Satış: 69.085 TL
- Eski Ata Beşli Altın:
- Alış: 67.916 TL
- Satış: 68.854 TL
Gremse Altın Fiyatları
- Yeni Gremse Altın:
- Alış: 32.989 TL
- Satış: 33.528 TL
- Eski Gremse Altın:
- Alış: 32.887 TL
- Satış: 33.427 TL
NOT: Haberimiz bir yatırım tavsiyesi değildir. Uzmanların açıklamaları ve piyasalardaki rakamlar baz alınarak hazırlanmıştır.