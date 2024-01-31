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Elinde gram altın olanlar, alanlar ve satanlar hemen bakın! Gram altında bu gece her şey A'dan Z'ye değişiyor!

Yatırım dünyasının vazgeçilmez unsurlarından biri olan altın, fiyat hareketleriyle ekonomi gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle 31 Ocak sabahı itibarıyla, altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin dikkatini çekiyor. İşte altın piyasasındaki son durum ve uzmanların bu konudaki görüşleri.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 14:39 Güncelleme 31 Ocak 2024, 14:41
Elinde gram altın olanlar, alanlar ve satanlar hemen bakın! Gram altında bu gece her şey A’dan Z’ye değişiyor!

31 Ocak Çarşamba sabahına baktığımızda, altın fiyatları yukarı yönlü bir ivme kazandı. Piyasalarda gram altın fiyatı bin 985 TL olarak işlem görürken, çeyrek altın fiyatları 3 bin 235 TL bandında seyrediyor. Bu gelişme, vatandaşların ve yatırımcıların altın fiyatlarına olan ilgisini daha da artırdı.

Yatırımcıların Gözü Onda

Altın yatırımı düşünen veya mevcut altınlarını değerlendirmeyi planlayan bireyler, "Bugünkü altın fiyatları ne kadar?" ve "Gram altın fiyatları artacak mı?" gibi sorularla piyasaları yakından takip ediyor. Gram altın fiyatlarının bin 985 TL civarında seyrettiği görülüyor.

İslam Memiş'ten Altın Yorumu

Altın ve para piyasaları konusunda uzman isimlerden İslam Memiş, piyasa tahminleriyle öne çıkıyor. Memiş, "Önümüzdeki dönemde, altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği konusunda daha net fikirlerimiz olacak. Şu an için piyasaları etkileyebilecek büyük bir gelişme görünmüyor. Altın fiyatlarının kısa vadede bir düzeltme yaşaması muhtemel, bu da yatırımcılar için fırsatlar yaratabilir" şeklinde konuştu.

Bu akşam saatlerinde açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) kararının, altın fiyatları üzerindeki etkisinin ne olacağı merak konusu. Bu kararın, özellikle uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici bir etkisi olması bekleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların nabzını tutan önemli açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarına yönelik beklentiler ve yatırımcılara yönelik tavsiyeleriyle dikkat çeken Memiş, ons ve gram altın fiyatları için çarpıcı tahminlerde bulunuyor.

Ons Altın Fiyatlarındaki Beklenti

Memiş, ons altının Federal Rezerv (Fed) toplantısına kadar 2000 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtiyor. Fed sonrası ise, ons altının 2070 dolar seviyesini hedefleyen bir yükselişe geçeceği öngörülüyor. Bu durum, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Memiş, Ocak ayının yılın son baskılanma dönemi olacağını ve bu durumun altın almak isteyen yatırımcılar için bir fırsat sunacağını ifade ediyor. Ons altındaki bu seviyeler, doları olan yatırımcılar için altın alımında uygun zamanlar olarak görülüyor. Fed toplantısına kadar gram altının 2050-2040 TL destek seviyelerini takip edeceğini belirten Memiş, özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için bu dönemin kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu vurguluyor. Ayrıca, gram altın fiyatlarının tekrar 2070 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

İslam Memiş'in 2024 Altın Tahmini

Memiş, 2024 yılı için de altın fiyatlarına yönelik tahminlerde bulunuyor. Yaz aylarında 2500-2070 TL aralığında bir fiyat beklenirken, yılın son çeyreğinde ise 3000 TL seviyesine ulaşılmasını öngörüyor. Bu tahminler, altın piyasasını yakından takip eden yatırımcılar için önemli ipuçları sunuyor.

Güncel Altın Fiyatları

31 Ocak 2024 Çarşamba günü, altın piyasası hareketli bir gün yaşıyor. Gram altından çeyrek altına, tam altından Ata altına kadar çeşitli altın türlerindeki güncel alış ve satış fiyatları, yatırımcılar ve altın almayı düşünenler için önemli bilgiler sunuyor. İşte altın çeşitlerine göre güncel fiyatlar:

Gram Altın Fiyatları

  • Alış Fiyatı: 2.032,59 TL
  • Satış Fiyatı: 2.059,96 TL

Çeyrek Altın Fiyatları

  • Yeni Çeyrek Altın:
    • Alış: 3.329 TL
    • Satış: 3.414 TL
  • Eski Çeyrek Altın:
    • Alış: 3.319 TL
    • Satış: 3.373 TL

Yarım Altın Fiyatları

  • Yeni Yarım Altın:
    • Alış: 6.659 TL
    • Satış: 6.767 TL
  • Eski Yarım Altın:
    • Alış: 6.638 TL
    • Satış: 6.726 TL

Tam Altın Fiyatları

  • Yeni Tam Altın:
    • Alış: 13.277 TL
    • Satış: 13.499 TL
  • Eski Tam Altın:
    • Alış: 13.277 TL
    • Satış: 13.432 TL

Ata Altın Fiyatları

  • Yeni Ata Altın:
    • Alış: 13.666 TL
    • Satış: 13.863 TL
  • Eski Ata Altın:
    • Alış: 13.645 TL
    • Satış: 13.843 TL

Ata Beşli Altın Fiyatları

  • Yeni Ata Beşli Altın:
    • Alış: 68.022 TL
    • Satış: 69.085 TL
  • Eski Ata Beşli Altın:
    • Alış: 67.916 TL
    • Satış: 68.854 TL

Gremse Altın Fiyatları

  • Yeni Gremse Altın:
    • Alış: 32.989 TL
    • Satış: 33.528 TL
  • Eski Gremse Altın:
    • Alış: 32.887 TL
    • Satış: 33.427 TL


NOT: Haberimiz bir yatırım tavsiyesi değildir. Uzmanların açıklamaları ve piyasalardaki rakamlar baz alınarak hazırlanmıştır.

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