Elinde gram altın olanlar, alanlar ve satanlar hemen bakın! Gram altında bu gece her şey A’dan Z’ye değişiyor!

Memiş, ons altının Federal Rezerv (Fed) toplantısına kadar 2000 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtiyor. Fed sonrası ise, ons altının 2070 dolar seviyesini hedefleyen bir yükselişe geçeceği öngörülüyor. Bu durum, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Memiş, Ocak ayının yılın son baskılanma dönemi olacağını ve bu durumun altın almak isteyen yatırımcılar için bir fırsat sunacağını ifade ediyor. Ons altındaki bu seviyeler, doları olan yatırımcılar için altın alımında uygun zamanlar olarak görülüyor. Fed toplantısına kadar gram altının 2050-2040 TL destek seviyelerini takip edeceğini belirten Memiş, özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için bu dönemin kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu vurguluyor. Ayrıca, gram altın fiyatlarının tekrar 2070 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.