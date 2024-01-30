Tek dilekçeyle emekli maaşınız bağlansın! 11 ila 18 yılı dolduranlar için hak doğuyor! Aylık 6.399 TL ödeyen herkes...

Günümüzde pek çok kişi emeklilik hayallerine ulaşmak için uzman yorumlarını takip ederek araştırma yapıyor. Eksik prim ödeme süresi olanlar için borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta gibi seçenekler önemli bir destek sunuyor. Ayrıca, yapılandırma düzenlemesi ile prim kazanma şansı da bulunuyor. Bu şekilde isteğe bağlı sigorta, emeklilik hayaline ulaşmak isteyen pek çok kişi için önemli bir alternatif oluşturuyor.