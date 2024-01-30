PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SGK'ya yazıp yolla emekli maaşın bağlansın! 15 yıllık sigortası olana emeklilik geçidi açılıyor!

Ülkemizde emeklilik hakkı kazanmak için belirlenen şartlar arasında önemli bir yer tutan sigorta başlangıç tarihi, çalışanların emeklilik hayallerini şekillendiren kilit bir faktör. Özellikle 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi olan bireyler için bu tarih, emeklilik maaşlarını belirleyen önemli bir kriter. İşte erken emeklilik için izlenecek yollar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 21:45 Güncelleme 30 Ocak 2024, 21:52
SGK’ya yazıp yolla emekli maaşın bağlansın! 15 yıllık sigortası olana emeklilik geçidi açılıyor!

Emeklilik sürecindeki temel şartları yerine getiren bireyler, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunarak emekli maaşlarına kavuşabiliyor. Bu süreç, kişinin sigorta başlangıç tarihine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İşte erken emeklilik için yöntemler...

ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLLERİ!

🔸 Çalışma hayatına devam eden milyonlarca kişi için emeklilik, genellikle uzun vadeli bir hedef olarak görülüyor.

🔸 Ancak bazı durumlarda, belirli koşulları sağlayan bireylere erken emeklilik hakkı tanınabiliyor.

🔸 Özellikle sigorta girişi 1999 yılı ve öncesine dayanıyorsa, bu durum emeklilik için avantaj sağlayabilir.

15 YIL SİGORTA SÜRESİ ÇOK ÖNEMLİ

🔸 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için 15 yıl sigorta süresi, 3.600 gün prim ödeyen ve yaş koşulunu yerine getirenler emeklilik hakkı elde eder.

🔸 Yaş şartı bu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor.

🔸 Bu tarihe göre de kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajı elde ediliyor. Prim gününün tamamlandığı tarih kaç yaşında emekli olunacağını belirler.

🔸 Bu koşullarda emekli olabilmek için kadınlar için 50, erkekler için de 55 yaşını tamamlamak gerekiyor.

ASKERLİK HİZMETİ EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKER Mİ?

🔸 Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir.

🔸 Borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır. Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi, yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen askerlik borçlanması ile emekli olabilir.

🔸 Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olanlarda emeklilik öne çekilmez.

🔸 Ülkemizde emeklilik hakkı kazanmak için önemli kriterler arasında yer alan 15 yıl sigorta süresi, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için öne çıkan bir unsur haline geldi. Bu süre zarfında 3.600 gün prim ödeyen ve yaş şartını sağlayan bireyler, emeklilik hakkını elde edebiliyor.

SSK SGK yaş gün tablosuna revize geldi! 1996-2000 sonrası 4000-5400 primde yeni koşullarSSK SGK yaş gün tablosuna revize geldi! 1996-2000 sonrası 4000-5400 primde yeni koşullar
SSK SGK yaş gün tablosuna revize geldi! 1996-2000 sonrası 4000-5400 primde yeni koşullar

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim beyannamesini açıkladı: Gerçek belediyecilik | Çözüm yine biziz
Gezi tutuklusu Can Atalay’ın Milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMM’de okundu | Bekir Bozdağ’a Anayasa kitapçığı fırlattılar
8 BAŞLIKLA GERÇEK BELEDİYECİLİK! İşte AK Parti’nin merak edilen seçim beyannamesi! Kentsel dönüşüm, ulaşım, altyapı, üstyapı....
SON DAKİKA