SGK’ya yazıp yolla emekli maaşın bağlansın! 15 yıllık sigortası olana emeklilik geçidi açılıyor!

ASKERLİK HİZMETİ EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKER Mİ?
🔸 Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir.
🔸 Borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır. Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi, yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen askerlik borçlanması ile emekli olabilir.
🔸 Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olanlarda emeklilik öne çekilmez.
🔸 Ülkemizde emeklilik hakkı kazanmak için önemli kriterler arasında yer alan 15 yıl sigorta süresi, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için öne çıkan bir unsur haline geldi. Bu süre zarfında 3.600 gün prim ödeyen ve yaş şartını sağlayan bireyler, emeklilik hakkını elde edebiliyor.