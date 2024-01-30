Primi eksik olana 1-3 aylık süre verildi! 2000-2005-2008 sonrası için B planı çıktı! Tebligat tarihinden itibaren...

2023 yılında hayata geçirilen EYT düzenlemesi , emeklilik hakkını elde eden yaklaşık 2 milyon kişinin emekli olmasına olanak tanırken, bu sayının 2024 yılında daha da artması bekleniyor. Emeklilik için gerekli olan prim şartlarını tamamlamanın en önemli yollarından biri de borçlanma ve ihya oluşturuyor. Bu yöntemler, birçok kişi için emeklilik hayallerini gerçekleştirmenin kilit noktalarını oluşturuyor.

EYT düzenlemesiyle 2023'te yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, bu yıl sayı daha da artacak. Emeklilik için gerekli primi tamamlamanın en önemli yollarından birini borçlanma ve ihya oluşturacak.

Asgari ücretin 1 Ocak'ta yüzde 49 artışla brüt 13 bin 414 liradan 20 bin liraya yükselmesi borçlanma ve ihya tutarlarını yükseltti. Ancak 1 Ocak'tan önce başvuranlara, süresi içerisinde ödemesini gerçekleştirirse, yüzde 49 artıştan etkilenmeden emeklilik yolu açılacak.