OCAK 2024 ENFLASYON ORANI | TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Şubat ayında kira artış oranı ne kadar olacak?

TÜİK tarafından açıklanacak olan 2024 Ocak ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Her ay düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılan enflasyon verileri, ekonomik durumu ve geleceğe yönelik beklentileri belirlemede önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.
2024 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Şubat'ın cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat Pazartesi günü belli olacak.
OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 olasılıkla yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 44,47 olasılıkla yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 24,15 olasılıkla ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,25'inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 47,46'sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 30,51'inin beklentilerinin yüzde 41,00 – 44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.