OCAK 2024 ENFLASYON ORANI | TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Şubat ayında kira artış oranı ne kadar olacak?

TÜİK tarafından açıklanacak olan 2024 Ocak ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Her ay düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılan enflasyon verileri, ekonomik durumu ve geleceğe yönelik beklentileri belirlemede önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.