Herkes araştırıyordu! Hacizle hisseli tapu satılırsa ortakların önalım hakkı olur mu?

Hisseli tapuda bir hisse payının satılması durumunda, diğer hissedarların önalım haklarını kullanmalarına imkan verilmelidir. Eğer hissedarlara bu hak tanınmadan üçüncü kişilere satış yapılırsa, mahkeme yoluyla tapu tescili iptal edilebilir. Mahkeme kararıyla, tapuda gerçekleşen satışın değeri kadar ödeme yapılarak hissedarlar, satılan hisse payını satın alabilirler.

Hisseli Tapuya Haciz Gelirse Ne Olur? Hisseli tapunun ortaklarından birinin borcu nedeniyle hisse payı haczedilebilir. Bu durumda ilgili icra dairesi, diğer ortaklara danışmadan hisse payını satışa çıkarabilir. Bu şekilde, hisse payı üçüncü kişiler tarafından satın alınabilir. İcra yoluyla yapılan hisseli tapu satışlarında önalım hakkı uygulanmaz ve icradan satın alınan hisse payı için tapu tescili iptal edilemez. Diğer ortaklar, icradan satışa çıkarılan hisse için teklif verebilir ve en yüksek teklifi verirlerse, hisse payını satın alabilirler.