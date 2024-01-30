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Herkes araştırıyordu! Hacizle hisseli tapu satılırsa ortakların önalım hakkı olur mu?

Hisseli tapu, gayrimenkulün birden fazla kişi tarafından ortaklaşa sahip olunduğu durumlarda kullanılan bir tapu türüdür. Bu tür tapularda, her ortak, gayrimenkul üzerindeki payları oranında hak sahibi olur. Hisseli tapularda, hissedarlar birbirlerine karşı belli sorumluluklara sahiptirler. Eğer bir hisse payı satılmak istenirse, bu durumda öncelikle diğer ortakların haberdar edilmesi ve onlara satın alma teklifi yapılması gerekmektedir. Bu süreç, "önalım hakkı" olarak adlandırılır. Eğer hissedarlar bu hakkı kullanmazlarsa, hisse payı başka bir kişiye satılabilir.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 14:54 Güncelleme 30 Ocak 2024, 14:54
Herkes araştırıyordu! Hacizle hisseli tapu satılırsa ortakların önalım hakkı olur mu?

Hisseli tapuda bir hisse payının satılması durumunda, diğer hissedarların önalım haklarını kullanmalarına imkan verilmelidir. Eğer hissedarlara bu hak tanınmadan üçüncü kişilere satış yapılırsa, mahkeme yoluyla tapu tescili iptal edilebilir. Mahkeme kararıyla, tapuda gerçekleşen satışın değeri kadar ödeme yapılarak hissedarlar, satılan hisse payını satın alabilirler.

Hisseli Tapuya Haciz Gelirse Ne Olur?

Hisseli tapunun ortaklarından birinin borcu nedeniyle hisse payı haczedilebilir. Bu durumda ilgili icra dairesi, diğer ortaklara danışmadan hisse payını satışa çıkarabilir. Bu şekilde, hisse payı üçüncü kişiler tarafından satın alınabilir. İcra yoluyla yapılan hisseli tapu satışlarında önalım hakkı uygulanmaz ve icradan satın alınan hisse payı için tapu tescili iptal edilemez. Diğer ortaklar, icradan satışa çıkarılan hisse için teklif verebilir ve en yüksek teklifi verirlerse, hisse payını satın alabilirler.

Hisseli Tapunun İcra Yoluyla Satışı ve Riskleri

Hisseli tapunun icra yoluyla satışı durumunda, üçüncü kişiler ortaklığa dahil olabilir. Bu durum, ortaklar arasında uyumsuzluk ve anlaşmazlıklara yol açabilir. Yeni ortak, mahkeme yoluyla tüm hisseleri satın almak isteyebilir ve bu durum diğer hissedarlar için zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, hissedarların borçları icralık olmadan çözüme kavuşturulmalıdır.

Hisseli Tapu Sahipleri İçin Öneriler

  1. Önalım Hakkı:
    • Hissedarlar arasında bir hisse satışı yapılırken, diğer hissedarların önalım hakkına saygı gösterilmelidir.
  2. İcra Durumları:
    • Hisseli tapu sahiplerinin borçları nedeniyle icra durumlarına düşmemesi için finansal planlamalarını dikkatli yapmaları önerilir.
  3. Hisse Satışı ve Mahkeme Kararları:
    • Hisseli tapuda hisse satışı yapılırken, mahkeme kararlarının ve yasal süreçlerin dikkatlice takip edilmesi gerekir.
  4. Ortaklık Anlaşmazlıkları:
    • Hisseli tapuda ortaklık anlaşmazlıklarının önlenmesi için, ortaklar arasında açık iletişim ve anlayış önemlidir.
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