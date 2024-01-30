FED FAİZ KARARI OCAK 2024 🌐💲 ABD MERKEZ BANKASI FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Yılın ilk toplantısı...

FED'in 2024 Ocak ayı faiz kararı, yatırımcılar tarafından büyük bir beklenti içerisinde bekleniyor. Kararın ekonominin temel yapı taşlarına etkisi ve politika yönlendirmeleri finans dünyasında geniş bir yankı uyandırması öngörülüyor.

FED 2023 ARALIK AYI FAİZ KARARI

📈 Fed Aralık ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. ABD Merkez Bankası (Fed) yılın son toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın zirve seviyesinde tuttu.

📉 Banka böylece seri faiz artışlarının ardından üst üste 3. toplantıda da faizleri değiştirmedi. Beklenti de faizlerin değişmemesi yönündeydi. Fed Kasım ayı toplantısında da faizleri değiştirmemiş, Başkan Jerome Powell para politikasında temkinli olarak ilerleyecekleri mesajını vermişti.