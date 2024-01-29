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THY Emlak Konut Arnavutköy 1+1, 2+1 ve 3+1 daire kura çekimi tarihi! 2024 Yenişehir, Arnavutköy KURA SONUÇ listesi açıklandı mı?

İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri olan Arnavutköy, yeni bir konut projesine ev sahipliği yapıyor. THY Emlak Konut projesi, ev sahibi olma hayalini kuran binlerce kişi için büyük bir fırsat sunuyor. Bu heyecan verici projede, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle, herkesin ihtiyaç ve beklentilerine uygun alternatifler mevcut. Projede yer alan daireler için uygun ödeme koşulları da dikkat çekiyor: Yüzde 20 peşinat ve 120 ay vade imkanıyla, ev sahibi olmak artık daha kolay ve erişilebilir.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 08:40 Güncelleme 29 Ocak 2024, 08:40
THY Emlak Konut Arnavutköy 1+1, 2+1 ve 3+1 daire kura çekimi tarihi! 2024 Yenişehir, Arnavutköy KURA SONUÇ listesi açıklandı mı?

Toplamda 12 bin 500 adet konutun temel atma işlemleri başlamış durumda. Projeye yoğun ilginin olduğu belirtilirken, başvuruların 2 Haziran tarihinde sona erdiği de bilinenler arasında yer alıyor. Özellikle gençlere ayrılan kontenjanın dikkat çektiği proje, mega kent İstanbul'un hızla gelişen Arnavutköy bölgesinde yer alıyor. Bu proje, özellikle kura çekimi ile adayların büyük bir merakla beklediği bir sürecin içerisinde. Daire sahiplerinin belirleneceği bu kura çekimi, birçok kişinin gelecekteki yaşam alanını şekillendirecek önemli bir adımı temsil ediyor. Kura çekimi tarihinin yaklaşması, projeye olan ilgiyi daha da artırıyor ve ev sahibi olma hayallerini canlandırıyor.

THY Emlak Konut 1+1 daire ödeme planıTHY Emlak Konut 1+1 daire ödeme planı

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ TESLİM TARİHİ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat geçtiğimiz günlerde inşaat alanını ziyaret ettiktn sonra Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adedin teslim edileceğini ifade etti.

THY Emlak Konut 2+1 daire ödeme planıTHY Emlak Konut 2+1 daire ödeme planı

Bolat'ın açıklaması şu şekilde;

"Gelişimini yerinde gördüğüm Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığımız proje ilk müjdemdi. Birinci ve ikinci etap olarak yapımına başlanan yaklaşık 3 bin konut 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilmeye başlayacak. Örnek daireler ise birkaç ay içinde hazır olacak. Videoda da görüleceği üzere çoğu binanın temeli kazılmış ve %60'ının temeli atılmış. Birkaç ay içinde birçoğunun tuğlaları örülmeye başlayacak. Ben de kabası biten bir binanın üst katına çıkarak hem tüm proje alanını gördüm hem de diğer etapların konumuyla ilgili bilgi aldım."

THY Emlak Konut 3+1 daire ödeme planıTHY Emlak Konut 3+1 daire ödeme planı

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖZELLİKLERİ

1- Toplam inşaat alanı: 1.842.549 m2

2- Toplam konut sayısı: 12.456 adet

3- İstanbul Havalimanı'na mesafe: 5,5 Km

4- 2024 Mart ayında örnek daireler görülmeye hazır olacak

5- İlk etap teslim tarihi: Mayıs-Haziran 2025

THY EMLAK KONUT KURA SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN?

THY Emlak Konut kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Arnavutköy Yenişehir Evleri Kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor. Tarih belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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