Mirasla hisseli tapu nasıl oluşur? Mirasla hisseli olan tapu nasıl müstakile çevrilir?

1. Pay Sahipleri Arasında Anlaşma Sağlanmalıdır

Öncelikle, tüm hissedarlar gayrimenkulün nasıl bölüşüleceği konusunda eksiksiz bir anlaşmaya varmalıdır. Bu anlaşma, yazılı bir belgeyle dökülmelidir ve payların nasıl dağıtılacağına dair net bilgiler içermelidir.

2. Gayrimenkul Paylaşıma Uygun Olmalıdır

Hisseli tapunun müstakil tapuya dönüşümü için, ilgili gayrimenkulün fiziksel olarak paylaşıma uygun olması gerekir. Örneğin, bir ev paylaşıma uygun olabilirken, bir arazi birden fazla müstakil parçaya bölünmeye uygun olmayabilir.