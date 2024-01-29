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Mirasla hisseli tapu nasıl oluşur? Mirasla hisseli olan tapu nasıl müstakile çevrilir?

Hisseli tapudan müstakil tapuya dönüşüm işlemi, pay sahipleri arasında güçlü bir anlaşma ve işbirliği gerektirir. Ancak bu işlem tamamlandığında, gayrimenkul sahipleri daha fazla hak ve özgürlüğe sahip olurlar ve mülkiyetlerini daha rahat bir şekilde yönetebilirler. Bu dönüşüm, gayrimenkulün sorunsuz ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar ve gelecekteki satış veya devir işlemlerini kolaylaştırır. Mirasla hisseli olan tapuların müstakil tapuya dönüştürülmesi, genellikle mirasçılar arasında yapılan anlaşmalar ve yasal süreçlerle gerçekleşir. Peki mirasla hisseli tapu nasıl oluşur? Mirasla hisseli olan tapu nasıl müstakile çevrilir? İşte soruların cevapları

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 15:48 Güncelleme 29 Nisan 2024, 15:48
Mirasla hisseli tapu nasıl oluşur? Mirasla hisseli olan tapu nasıl müstakile çevrilir?

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Gayrimenkuller, toplumumuzda büyük öneme sahiptir ve bu mülkiyetlerin tapu kayıtları, sahipleri için büyük bir güvence ve belge niteliği taşır. Ancak bazı durumlarda, özellikle miras yoluyla paylaşılan gayrimenkuller, hisseli tapu olarak kaydedilir. Hisseli tapular, birden fazla sahibin pay sahibi olduğu ve genellikle aile içinde veya miras yoluyla ortaya çıkan gayrimenkulleri temsil eder. Hisseli tapuların, sorunsuz ve tek bir sahibe ait müstakil tapulara dönüşümü, büyük bir önem taşır ve çeşitli koşulları gerektirir.

Mirasla Hisseli Tapu Nasıl Oluşur?

Miras yoluyla paylaşılan gayrimenkuller, genellikle anne veya babadan kalan miraslar aracılığıyla kardeşler veya mirasçılar arasında bölüşülür. Bu durumda, her bir mirasçı gayrimenkulün bir kısmına sahip olur ve hissedarlar arasında mülkiyet payları eşit ya da farklı olabilir. Ancak bu hisseli tapuların sahipleri, bu mülkiyet paylarına dayalı olarak tam anlamıyla yararlanamazlar veya gayrimenkulleri sorunsuz bir şekilde satabilirler. Hisseli tapular, tüm hissedarlar arasında paylaşılmış olsa bile, tapu üzerindeki hisseli durumu yansıtır.

Hisseli Tapuyu Müstakil Tapuya Dönüştürme

Hisseli tapu üzerinde işlem yapılacaksa, tapu müdürlüklerine başvurmak gereklidir. Ancak bu dönüşüm süreci bazı koşulları içerir ve dikkatlice yönetilmesi gerekir. İşte hisseli tapunun müstakil tapuya dönüşümü için izlenmesi gereken adımlar:

1. Pay Sahipleri Arasında Anlaşma Sağlanmalıdır

Öncelikle, tüm hissedarlar gayrimenkulün nasıl bölüşüleceği konusunda eksiksiz bir anlaşmaya varmalıdır. Bu anlaşma, yazılı bir belgeyle dökülmelidir ve payların nasıl dağıtılacağına dair net bilgiler içermelidir.

2. Gayrimenkul Paylaşıma Uygun Olmalıdır

Hisseli tapunun müstakil tapuya dönüşümü için, ilgili gayrimenkulün fiziksel olarak paylaşıma uygun olması gerekir. Örneğin, bir ev paylaşıma uygun olabilirken, bir arazi birden fazla müstakil parçaya bölünmeye uygun olmayabilir.

3. Tüm Pay Sahipleri Katılmalıdır

Hisseli tapunun dönüşümü için tüm hissedarların tapu müdürlüğünde hazır bulunmaları gereklidir. Eğer bir hissedar katılmayacaksa, o kişi avukatı veya vekalet verdiği bir temsilci aracılığıyla tapu müdürlüğünde bulunmalıdır.

4. Tapu Müdürlüğüne Başvuru Yapılmalıdır

Tüm hissedarlar, eksiksiz bir anlaşma ile birlikte tapu müdürlüğüne başvurmalıdır. Bu başvuruda hisseli tapunun müstakil tapuya dönüşümü talep edilmelidir.

5. İşlem Gerçekleştirilir ve Müstakil Tapular Verilir

Başvurunun kabul edilmesi durumunda, tapu müdürlüğü gerekli işlemleri gerçekleştirir ve her bir hissedara ayrı bir müstakil tapu verilir. Artık gayrimenkul, hisseli olmaktan çıkarak tam anlamıyla müstakil tapu sahibi olan kişilere aittir.

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