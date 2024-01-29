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Altın almak isteyenlere duyuru yapıldı! 14, 18, 22 ayar altın fiyatları! 1 gram bile varsa o tarihte satmayın...

Altın piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri, yatırımcıların büyük bir dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Fed faiz kararının altın fiyatlarını belirleyeceği bir dönemde, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları beklentilerini rakamsal olarak paylaştı.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 20:02 Güncelleme 29 Ocak 2024, 20:05
Altın almak isteyenlere duyuru yapıldı! 14, 18, 22 ayar altın fiyatları! 1 gram bile varsa o tarihte satmayın...

Altın piyasası, son dakika gelişmeleriyle dolu günler geçiriyor. Yatırımcılar, özellikle Fed'in faiz kararının altın fiyatları üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları konusunda önemli beklentilerini rakamsal olarak paylaştı.

ALTIN YORUMU

Altın ve para piyasalarının uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki düşüşün devam ettiğini belirterek, yatırımcılara önümüzdeki dönemde alım fırsatları doğabileceğini söyledi. İşte o açıklamalar;

"Fed'in faiz kararına kadar alım fırsatları devam edecek. Gram altında 2040 TL, ons altında 2000 dolar destek seviyesi olacak."

"Önümüzdeki haftayı iyi değerlendirmek lazım. Bu baskılanma, bu düşüşler bir iki hafta devam edebilir ama Şubat ayı itibarıyla tekrar yönünü yukarıya çevirebilir."

"Yaz aylarında 2500-2700 lira arasında, yıl sonunda da 3000 TL seviyesini takip edeceğiz. Yükselişler kaldığı yerden devam edecek. Her ay yeni bir rekor tazeleyen altın fiyatı karşınızda olacak"

30 OCAK'A KADAR ALIM FIRSATI

"Fed'e kadar dolar güçlü. Fed'e kadar dolar karşısındaki enstrümanlar alım fırsatı sunar. Haftayı ikiye ayırmakta fayda var. çarşamba akşamı ve sonrası."

ALTIN (TL/GR)

  • Alış: 1.977,27 TL
  • Satış: 1.977,52 TL

22 Ayar Bilezik

  • Alış: 1.857,89 TL
  • Satış: 1.878,82 TL

Altın (ONS)

  • Alış: $2.026,89
  • Satış: $2.027,20

Altın ($/kg)

  • Alış: $64.836,00
  • Satış: $64.845,00

Altın (Euro/kg)

  • Alış: €70.125,00
  • Satış: €70.135,00

Cumhuriyet Altını

  • Alış: 13.266,00 TL
  • Satış: 13.481,00 TL

Yarım Altın

  • Alış: 6.654,00 TL
  • Satış: 6.761,00 TL

Çeyrek Altın

  • Alış: 3.327,00 TL
  • Satış: 3.411,00 TL

Reşat Altını

  • Alış: 13.298,47 TL
  • Satış: 13.513,95 TL

Kulplu Reşat Altını

  • Alış: 13.300,69 TL
  • Satış: 13.516,20 TL

22 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 1.855,28 TL
  • Satış: 1.964,39 TL

18 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 1.443,41 TL
  • Satış: 1.443,59 TL

14 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 1.082,94 TL
  • Satış: 1.463,79 TL

Kapalicarsi Ziynet 2.5

  • Alış: 32.805,07 TL
  • Satış: 33.318,03 TL

Kapalı Çarşı Beşli Altın

  • Alış: 66.430,27 TL
  • Satış: 67.702,90 TL

Gremse Altın

  • Alış: 32.805,07 TL
  • Satış: 33.543,71 TL

Ata Altın

  • Alış: 13.532,09 TL
  • Satış: 13.868,84 TL

Tam Altın

  • Alış: 13.122,03 TL
  • Satış: 13.376,45 TL

Külçe Altın ($)

  • Alış: $67.340,00
  • Satış: $67.360,00

Has Altın

  • Alış: 1.967,38 TL
  • Satış: 1.967,63 TL
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