SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

16.1 milyon emekliye duyuru öğle saat 12.45'te yapıldı! 1-2-5-6-7 Şubat tarihleri son derece mühim

Geçen hafta alınan sevindirici bir kararla 16 milyonu aşkın emekli vatandaşı ilgilendiren maaş zammında önemli bir artış gerçekleşti. Yapılan duyuruya göre, emeklilere önceden planlanan 5 puanlık refah payı, 11.68 puana çıkarılarak Ocak ayı zammı yüzde 49.25'e yükseltildi. Alınan kararla birlikte emeklilerin Ocak ayı maaşlarına yansıyacak olan artış miktarı ve farkların ödeneceği tarihler büyük bir merak konusu haline geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 13:27 Güncelleme 29 Ocak 2024, 13:27
16.1 milyon emekliye duyuru öğle saat 12.45’te yapıldı! 1-2-5-6-7 Şubat tarihleri son derece mühim

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, geçtiğimiz hafta bekledikleri maaş zammı haberini aldı. İlk etapta yüzde 37.57 olarak açıklanan Ocak ayı zam oranı, ek bir artışla yüzde 49.25'e yükseltildi. Bu gelişme emekliler arasında sevinçle karşılandı. Yapılan zam düzenlemesi sonrasında emekliler maaşlarına yansıyacak olan fark ödemelerini merak ediyor.

ÖDEME TARİHLERİ...

Resmi Gazete'de yayımlanacak yasa teklifi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından hayata geçecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilerin kök aylıklarını 11.68 puanlık refah payına göre yeniden hesaplayacak.

AYLIKLARDA BÜYÜK ARTIŞ: EMEKLİLERİN YÜZÜ GÜLECEK

Yeniden hesaplama sonucunda, 7.500 TL olan kök aylık 11 bin 193 liraya yükselecek. Böylece emeklilerin aylıklarında önemli bir artış gerçekleşmiş olacak.

Örneğin, 6 bin 900 lira kök aylığı olan bir emeklinin yeni aylığı 10 bin 298 lira olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR OLDU?

Yapılan düzenlemelerle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylıkları da önemli oranda arttı. SSK'lılarda (2000 öncesi) en düşük emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya, Bağ-Kur emeklilerinde ise 6 bin 818 lira olan en düşük aylık 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ-Kur tarım emeklilerinin en düşük aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya yükseldi.

NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilere yapılacak ek zammın bu hafta içinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Emeklilere yapılacak bu ek ödeme, yaklaşık 50 milyar lira olarak hesaplanıyor.

Bu hafta 29 Ocak Pazartesi ile 2 Şubat Cuma arasını kapsarken, önümüzdeki hafta ise 5-9 Şubat tarihlerini kapsıyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Gayrettepe-Kağıthane metro hattı için büyük gün! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı 30 dakikaya düşecek
CHP’de sistem kilitlendi! Özgür Özel, PM ve MYK, Saraçhane karşısında işlevsiz kaldı: İlgezdi’den İmamoğlu’na ’Sen kimsin’ ayarı
Türk Telekom
SON DAKİKA