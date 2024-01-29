16.1 milyon emekliye duyuru öğle saat 12.45’te yapıldı! 1-2-5-6-7 Şubat tarihleri son derece mühim

Örneğin, 6 bin 900 lira kök aylığı olan bir emekli nin yeni aylığı 10 bin 298 lira olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR OLDU?

Yapılan düzenlemelerle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylıkları da önemli oranda arttı. SSK'lılarda (2000 öncesi) en düşük emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya, Bağ-Kur emeklilerinde ise 6 bin 818 lira olan en düşük aylık 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ-Kur tarım emeklilerinin en düşük aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya yükseldi.