16 milyon üstü emekliye müjde sabah saat 08.30’da geldi! Maaş farkı ödemesi yapılacak

2024 yılının Ocak-Temmuz dönemi için belirlenen emekli ve memur maaş artışları, Aralık ayında açıklanan enflasyon verileriyle netlik kazandı. Enflasyon oranının %37.57 olarak gerçekleşmesi, maaşlara önemli bir etki yaptı. Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği %15'lik bir artışın yanı sıra, %49.25'lik bir toplam zam oranına ulaştılar.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE UYGULANAN ARTIŞLAR Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de Ocak-Temmuz dönemi için %11.68 oranında refah payı eklendi. Bu eklemelerle birlikte tüm emekliler için maaş artışı %49.25'e ulaştı.