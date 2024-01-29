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16 milyon üstü emekliye müjde sabah saat 08.30'da geldi! Maaş farkı ödemesi yapılacak

Milyonlarca emekli ve memur için 2024 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş artışları ve ek ödemelerin detayları gün yüzüne çıktı. Bu dönemde emeklilerin ve memurların maaşlarına yansıyan önemli oranlarda zamlar ve ek ödemeler, ekonomik refahlarına doğrudan etki ediyor. Son gelişmelerle taban emekli maaşı 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildi. Böylece daha düşük maaş alan emekliler de bu artıştan faydalandı. İşte bu maaş düzenlemelerine dair ayrıntılı bilgiler!

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 09:03 Güncelleme 29 Ocak 2024, 09:03
16 milyon üstü emekliye müjde sabah saat 08.30’da geldi! Maaş farkı ödemesi yapılacak

2024 yılının Ocak-Temmuz dönemi için belirlenen emekli ve memur maaş artışları, Aralık ayında açıklanan enflasyon verileriyle netlik kazandı. Enflasyon oranının %37.57 olarak gerçekleşmesi, maaşlara önemli bir etki yaptı. Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği %15'lik bir artışın yanı sıra, %49.25'lik bir toplam zam oranına ulaştılar.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE UYGULANAN ARTIŞLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de Ocak-Temmuz dönemi için %11.68 oranında refah payı eklendi. Bu eklemelerle birlikte tüm emekliler için maaş artışı %49.25'e ulaştı.

EK ÖDEMELER VE VERGİ İADELERİ

Bu dönemdeki maaş artışları emeklilere yapılan ek ödemelerin miktarını da artırdı. %4'lük ek ödemeler artırılmış maaşlar üzerinden hesaplanıp bankalara yatırılıyor.

Örneğin, 10.000 TL taban maaş alan bir emekli, %4'lük ek ödeme ile 400 TL alırken, %49.25'lik zam sonrası 14.925 TL'ye yükselen maaşı üzerinden 597 TL ek ödeme alacak. Bu, emeklilerin toplam gelirlerinde önemli bir artış anlamına geliyor.

MAAŞ VE ÖDEMELERİN HESAPLANMA YÖNTEMİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, TÜFE'deki 6 aylık değişime göre belirleniyor. Yılın ilk yarısındaki ile Aralık endeksi arasındaki fark %37.57 olarak gerçekleşti.

Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıtılıyor. Ayrıca, %11.68'lik refah payı ile toplam artış %49.25'i buluyor.

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği %15 zam aldılar ve aradaki farkla birlikte toplam artış oranları da %49.25'e ulaştı.

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