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09.00'da RAFLARDA! 30 Ocak - 2 Şubat 2024 BİM AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı! Dik Süpürge 999 TL, Blender Set 899 TL, Kaşmir Halı 799 TL

BİM, müşterilerine her hafta Salı ve Cuma günleri özel fırsatlar sunan aktüel ürünler katalogları ile dikkat çekiyor. Bu haftanın katalogları da beklenenin üzerinde çeşitlilik sunuyor. Salı günü başlayacak indirimlerde öne çıkan ürünler arasında elektronik aletler yer alıyor.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 20:36 Güncelleme 29 Ocak 2024, 20:36
09.00’da RAFLARDA! 30 Ocak - 2 Şubat 2024 BİM AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı! Dik Süpürge 999 TL, Blender Set 899 TL, Kaşmir Halı 799 TL

Cuma günü ise BİM, ev ihtiyaçlarına yönelik birbirinden kullanışlı ürünleri müşterileriyle buluşturacak. TV çeşitleri, Türk Kahvesi Makinesi, Blender Set, Çay Makinesi, Robot Süpürge, Dik Süpürge gibi ev elektroniği ürünleriyle beraber, Ankastre Set, Vakum Makinesi, Isıtıcı Çeşitleri gibi günlük yaşamı kolaylaştıracak ürünler de vitrinde yer alacak.

30 OCAK ŞUBAT - 2 ŞUBAT 2024 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Yarım Yağlı Yoğurt 125 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 159 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 219 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 2000 g 179 TL

Torku Sade Süt 6x200 ml 45 TL

Pınar İllaki Sucuk 300 g 120 TL

Tadelle 3x30 g 34,50 TL

Patiswiss Portakallı Krema Dolgulu Çikolata 240 g 49 TL

Luppo Çikolata Kaplı Karaorman Meyveli Kek 29,50 TL

Ülker Tam Tahıllı Bisküvi 27,50 TL

LG 55 İNÇ 4K Smart Nanocell TV 20.999 TL

TCL 43 İNÇ Smart Google Tv TCL43L5A 8.999 TL

Dıjitsu 65 İNÇ UHD WEBOS TV DW9900 14.799 TL

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Mega Robot Blender Set 899 TL

Lucky Dik Süpürge 999 TL

S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 6.999 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

Kumtel Mini Fırın 35 L Siyah 1.099 TL

Kumtel Vakum Makinesi 899 TL

Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 499 TL

Kumtel 5.5 L FastFryer 1.599 TL

Luxell XXL 7.5 L Fastfryer 2.499 TL

Robotik Jumpingbot 229 TL

Hafıza Oyunu Bul Çevir 79 TL

Oyuncak Bebek 149 TL

Oyuncak Hayvan Taşıyıcı Tır 89 TL

Oyuncak Arabalı Tır 259 TL

Oyuncak Şeker Arabası 149 TL

Karanlıkta Parlayan Yıldızlar 44,50 TL

Kaşmir Halı Halı 799 TL

Desenli Akrilik Battaniye Tek Kişilik 249 TL

Desenli Akrilik Battaniye Çift Kişilik 299 TL

Terlik Kadın 44,50 TL

Fermuarlı Mont 199 TL

Anaokulu Ayakkabısı Çocuk 119 TL

Büyük Boy Çaydanlık 499 TL

Kek Kalıbı Çeşitleri 95 TL

Kapaklı Mikser Kabı 2,2 L 39,50 TL

Rendeli Karıştırma Kabı 355 TL

Benante Kavanoz 1200 ml 259 TL

Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 139 TL

Elysia Çay Bardağı 119 TL

Naturalove Akasya Kurabiyelik 249 TL

Estrella Pasta Tabağı 6'lı 139 TL

Hobby Life Kapaklı Leğen 55 TL

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ŞOK 3-9 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu satışta! Ayçiçek yağı 42,50! %10 indirimle bulgur 16,50 , pirinç 32,90 , un 62,50...

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