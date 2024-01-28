4A-4B-4C emeklisine sürpriz jest duyurusu! Şubat ayında 1 maaş ikramiye gibi 11.500 TL yatacak

EMEKLİYE EK ZAM VE MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.



17-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57 zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.



Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi. Artış oranları, yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira olacak.

Yapılan ek zam farkının ise şubat ayındaki maaşlara yansıyacağı öngörülüyor.