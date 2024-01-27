2024 Yenişehir, Arnavutköy KURA SONUÇ listesi açıklandı mı? THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi!

THY Emlak Konut 2+1 daire ödeme planı

Bolat'ın açıklaması şu şekilde;

"Gelişimini yerinde gördüğüm Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığımız proje ilk müjdemdi. Birinci ve ikinci etap olarak yapımına başlanan yaklaşık 3 bin konut 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilmeye başlayacak. Örnek daireler ise birkaç ay içinde hazır olacak. Videoda da görüleceği üzere çoğu binanın temeli kazılmış ve %60'ının temeli atılmış. Birkaç ay içinde birçoğunun tuğlaları örülmeye başlayacak. Ben de kabası biten bir binanın üst katına çıkarak hem tüm proje alanını gördüm hem de diğer etapların konumuyla ilgili bilgi aldım."

THY Emlak Konut 3+1 daire ödeme planı

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖZELLİKLERİ

1- Toplam inşaat alanı: 1.842.549 m2

2- Toplam konut sayısı: 12.456 adet