Çılgın keşif! 1 gramına bile sahip olana piyango vuruyor

Türkiye, yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülke olup, bu kaynakların içinde özellikle zeolit dikkat çekmektedir. Balıkesir-Bigadiç bölgesi, Türkiye'nin zeolit rezervleri açısından en zengin bölgelerinden biridir ve burada tahmini olarak 500 milyon ton zeolit rezervi bulunmaktadır. Ayrıca Manisa, Kütahya, İzmir, Bolu ve Kapadokya gibi farklı bölgelerde de zeolit rezervleri keşfedilmiştir.

Dünya Genelinde Zeolit Üretimi Dünya genelinde 2017 yılında 1 milyon 100 bin ton zeolit üretimi gerçekleşirken, Türkiye de bu alanda önemli bir üretici konumundadır. 2021 yılında Türkiye'de yaklaşık 37 bin ton zeolit üretimi yapılmıştır. Bu üretimde özellikle Küba, Çin, Kanada, Japonya ve ABD gibi ülkeler de önemli rol oynamaktadır.