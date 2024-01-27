3600 EK GÖSTERGE ne zaman verilecek? 1. derece tüm memurlara verilecek mi, torba yasada var mı? 3600 ek gösterge son dakika...

Türkiye'de kamu personeli için uzun süredir beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, kamu görevlilerini yakından ilgilendiren gelişmeleri ortaya koyuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
Türkiye'de kamu personeli için uzun süredir beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, kamu görevlilerini yakından ilgilendiren gelişmeleri ortaya koyuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?
Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla iligli şu ifadeleri kullandı;
'15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık. "
"Böylece, öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanı sıra uzman jandarma ve uzman erbaşlar, avukatlar, şube müdürleri, müdürler ve müdür yardımcıları ile taşra uzman ve denetmenlerinin de ek gösterge rakamları 3600'e yükselmiştir. Yine bazı istisna unvanlarda daha yüksek veya daha düşük artış olmakla birlikte tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları 600 puan artırılmıştır.''
3600 EK GÖSTERGE 1. DERECE TÜM MEMURLARA VERİLECEK Mİ?
Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek. Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem emekli aylıklarını yükseltecek.
TORBA YASADA 3600 EK GÖSTERGE VAR MI?
Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor.
Memur maaş ve ikramiyelerine yansıyacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.
Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.