1.100.000 TL’ye 4+1 dubleks daire! Bu fiyata 1+1 bile kalmadı! Ziraat ve Vakıfbank’tan satılık ucuz konutlar yayımlandı

Ziraat ve Vakıfbank tarafından desteklenen bu konut kampanyası, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Düşük faiz oranları ve uygun ödeme seçenekleriyle birleşen bu fırsatlar için duyurulan ilanları sizler için derledik.
Ziraat ve Vakıfbank tarafından desteklenen bu konut kampanyası, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Düşük faiz oranları ve uygun ödeme seçenekleriyle birleşen bu fırsatlar için duyurulan ilanları sizler için derledik.
ZİRAAT BANKASI SATILIK DAİRE İLANLARI
Diyarbakır / Dicle / Yeşilsırt
Tür: Konut - Köy Evi
Alan: 168 m2
Gayrimenkul No: 16617
Başlangıç Bedeli: 450.000 TL
Yozgat / Sorgun / Gökiniş
Tür: Konut - Müstakil Ev
Alan: 260 m2
Gayrimenkul No: 18029
Başlangıç Bedeli: 465.000 TL
Konya / Sarayönü / Boyalı
Tür: Konut - Köy Evi
Alan: 395 m2
Gayrimenkul No: 14429
Başlangıç Bedeli: 615.000 TL
Van / Edremit / Süphan
Tür: Konut - Apartman Dairesi
Alan: 104 m2
Gayrimenkul No: 17847
Başlangıç Bedeli: 650.000 TL
Mardin / Kızıltepe / Koçhisar
Tür: Konut - Apartman Dairesi
Alan: 160 m2
Gayrimenkul No: 18164
Başlangıç Bedeli: 722.500 TL
Ankara / Polatlı / Yeniköseler
Tür: Konut - Müstakil Ev
Alan: 365 m2
Gayrimenkul No: 15271
Başlangıç Bedeli: 742.500 TL
Van / İpekyolu / Bahçıvan
Tür: Konut - Apartman Dairesi
Alan: 80 m2
Gayrimenkul No: 18398
Başlangıç Bedeli: 765.000 TL
Mersin(İçel) / Mut / Mirahor
Tür: Konut - Köy Evi
Alan: 330 m2
Gayrimenkul No: 14769
Başlangıç Bedeli: 766.000 TL
Siirt / Merkez / Kooperatif
Tür: Konut - Apartman Dairesi
Alan: 155 m2
Gayrimenkul No: 18480
Başlangıç Bedeli: 800.000 TL
Kırıkkale / Yahşihan / Yenişehir
Tür: Konut - Apartman Dairesi
Alan: 58 m2
Gayrimenkul No: 18596
Başlangıç Bedeli: 875.000 TL
ANKARA BEYPAZARI 3+1 DUBLEKS DAİRE!
|Tanım
|:
|VakıfBank'tan Beypazarı'da Satılık 3+1 Dubleks
|No.
|:
|15610
|Kategori Seçimi
|:
|Konut
|Konut Tipi
|:
|Apartman Dairesi
|Konut Şekil
|:
|Çatı Dubleksi
|İl
|:
|Ankara
|İlçe
|:
|Beypazarı
|Semt
|:
|Ayvaşık
|Adres
|:
|ANKARA, BEYPAZARI, AYVAŞIK MAH. MEVKİ SOK. NO:18 AKROPOL TERMAL TESISLERI C4 BLOK 5.KAT D:36
|Tapu Durumu
|:
|Kat İrtifakı
|Bina İnşa Yılı
|:
|2012
|Bulunduğu Kat
|:
|5
|Yakıt Tipi
|:
|Doğalgaz
|Yapı Tipi
|:
|Betonarme
|Yapının Durumu
|:
|İkinci El
|Min. Artış
|:
|5.000 TL
|Başlangıç Bedeli
|:
|850.000 TL
|Teminat Bedeli
|:
|42.500 TL
|İlgili Şube Adı
|:
|BEYPAZARI ANKARA
VAKIFBANK SATILK DARİE İLANLARI
Şanlıurfa / Siverek / Fırat
Tür: Konut - Apartman Dairesi
Oda Sayısı: 1+0
Alan: 24 m2
Gayrimenkul No: 225073
Başlangıç Bedeli: 240.000 TL
Ağrı / Patnos / Çay
Tür: Konut - Müstakil Ev
Alan: 196 m2
Gayrimenkul No: 345088
Başlangıç Bedeli: 330.000 TL
Hakkari / Merkez / Bulak
Tür: Konut - Bina
Alan: 5469 m2
Gayrimenkul No: 9296
Başlangıç Bedeli: 400.000 TL
Şanlıurfa / Suruç / Sarayaltı
Tür: Konut - Apartman Dairesi
Oda Sayısı: 3+1
Alan: 112 m2
Gayrimenkul No: 424104
Başlangıç Bedeli: 430.000 TL
Bitlis / Merkez / Sekiz Ağustos
Tür: Konut - Apartman Dairesi
Oda Sayısı: 3+1
Alan: 125 m2
Gayrimenkul No: 23044
Başlangıç Bedeli: 450.000 TL
Şanlıurfa / Suruç / Sarayaltı
Tür: Konut - Apartman Dairesi
Oda Sayısı: 3+1
Alan: 112 m2
Gayrimenkul No: 424105
Başlangıç Bedeli: 450.000 TL
Kırıkkale / Merkez / Kurtuluş
Tür: Konut - Apartman Dairesi
Oda Sayısı: 3+1
Alan: 105 m2
Gayrimenkul No: 16326
Başlangıç Bedeli: 500.000 TL
Erzurum / Pasinler / Ardıçlı
Tür: Konut - Müstakil Ev
Alan: 436 m2
Gayrimenkul No: 297078
Başlangıç Bedeli: 500.000 TL
Ankara / Beypazarı / Ayvaşık
Tür: Konut - Apartman Dairesi
Oda Sayısı: 1+1
Alan: 73 m2
Gayrimenkul No: 29917
Başlangıç Bedeli: 550.000 TL
Ağrı / Patnos / İnönü
Tür: Konut - Müstakil Ev
Alan: 364 m2
Gayrimenkul No: 459157
Başlangıç Bedeli: 550.000 TL