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1.100.000 TL'ye 4+1 dubleks daire! Bu fiyata 1+1 bile kalmadı! Ziraat ve Vakıfbank'tan satılık ucuz konutlar yayımlandı

Ziraat ve Vakıfbank, ekonomik konut fırsatları sunarak ev sahibi olmak isteyenlere yeni bir kapı aralıyor. Bankaların iş birliğiyle yayımlanan satılık konutlar listesinde, 1.100.000 TL'ye 4+1 dubleks daire dikkat çekiyor. Bu fiyatla sunulan geniş ve konforlu daireler, piyasa koşullarında 1+1 dairelerin bile bulunamadığı bir dönemde cazip bir seçenek sunuyor. İşte Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından sunulan satılık daire ilanları...

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 14:18 Güncelleme 27 Ocak 2024, 14:18
1.100.000 TL’ye 4+1 dubleks daire! Bu fiyata 1+1 bile kalmadı! Ziraat ve Vakıfbank’tan satılık ucuz konutlar yayımlandı

Ziraat ve Vakıfbank tarafından desteklenen bu konut kampanyası, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Düşük faiz oranları ve uygun ödeme seçenekleriyle birleşen bu fırsatlar için duyurulan ilanları sizler için derledik.

ZİRAAT BANKASI SATILIK DAİRE İLANLARI

Diyarbakır / Dicle / Yeşilsırt

Tür: Konut - Köy Evi
Alan: 168 m2
Gayrimenkul No: 16617
Başlangıç Bedeli: 450.000 TL

Yozgat / Sorgun / Gökiniş

Tür: Konut - Müstakil Ev
Alan: 260 m2
Gayrimenkul No: 18029
Başlangıç Bedeli: 465.000 TL

Konya / Sarayönü / Boyalı

Tür: Konut - Köy Evi
Alan: 395 m2
Gayrimenkul No: 14429
Başlangıç Bedeli: 615.000 TL

Van / Edremit / Süphan

Tür: Konut - Apartman Dairesi
Alan: 104 m2
Gayrimenkul No: 17847
Başlangıç Bedeli: 650.000 TL

Mardin / Kızıltepe / Koçhisar

Tür: Konut - Apartman Dairesi
Alan: 160 m2
Gayrimenkul No: 18164
Başlangıç Bedeli: 722.500 TL

Ankara / Polatlı / Yeniköseler

Tür: Konut - Müstakil Ev
Alan: 365 m2
Gayrimenkul No: 15271
Başlangıç Bedeli: 742.500 TL

Van / İpekyolu / Bahçıvan

Tür: Konut - Apartman Dairesi
Alan: 80 m2
Gayrimenkul No: 18398
Başlangıç Bedeli: 765.000 TL

Mersin(İçel) / Mut / Mirahor

Tür: Konut - Köy Evi
Alan: 330 m2
Gayrimenkul No: 14769
Başlangıç Bedeli: 766.000 TL

Siirt / Merkez / Kooperatif

Tür: Konut - Apartman Dairesi
Alan: 155 m2
Gayrimenkul No: 18480
Başlangıç Bedeli: 800.000 TL

Kırıkkale / Yahşihan / Yenişehir

Tür: Konut - Apartman Dairesi
Alan: 58 m2
Gayrimenkul No: 18596
Başlangıç Bedeli: 875.000 TL

ANKARA BEYPAZARI 3+1 DUBLEKS DAİRE!
Tanım : VakıfBank'tan Beypazarı'da Satılık 3+1 Dubleks
No. : 15610
Kategori Seçimi : Konut
Konut Tipi : Apartman Dairesi
Konut Şekil : Çatı Dubleksi
İl : Ankara
İlçe : Beypazarı
Semt : Ayvaşık
Adres : ANKARA, BEYPAZARI, AYVAŞIK MAH. MEVKİ SOK. NO:18 AKROPOL TERMAL TESISLERI C4 BLOK 5.KAT D:36

Ankara, Beypazarı 3+1 dubleks daire ilanıAnkara, Beypazarı 3+1 dubleks daire ilanı
Tapu Durumu : Kat İrtifakı
Bina İnşa Yılı : 2012
Bulunduğu Kat : 5
Yakıt Tipi : Doğalgaz
Yapı Tipi : Betonarme
Yapının Durumu : İkinci El
Min. Artış : 5.000 TL
Başlangıç Bedeli : 850.000 TL
Teminat Bedeli : 42.500 TL
İlgili Şube Adı : BEYPAZARI ANKARA

850 bin TL'ye 3+1 dubleks daire850 bin TL'ye 3+1 dubleks daire

VAKIFBANK SATILK DARİE İLANLARI

Şanlıurfa / Siverek / Fırat

Tür: Konut - Apartman Dairesi
Oda Sayısı: 1+0
Alan: 24 m2
Gayrimenkul No: 225073
Başlangıç Bedeli: 240.000 TL

Ağrı / Patnos / Çay

Tür: Konut - Müstakil Ev
Alan: 196 m2
Gayrimenkul No: 345088
Başlangıç Bedeli: 330.000 TL

Hakkari / Merkez / Bulak

Tür: Konut - Bina
Alan: 5469 m2
Gayrimenkul No: 9296
Başlangıç Bedeli: 400.000 TL

Şanlıurfa / Suruç / Sarayaltı

Tür: Konut - Apartman Dairesi
Oda Sayısı: 3+1
Alan: 112 m2
Gayrimenkul No: 424104
Başlangıç Bedeli: 430.000 TL

Bitlis / Merkez / Sekiz Ağustos

Tür: Konut - Apartman Dairesi
Oda Sayısı: 3+1
Alan: 125 m2
Gayrimenkul No: 23044
Başlangıç Bedeli: 450.000 TL

Şanlıurfa / Suruç / Sarayaltı

Tür: Konut - Apartman Dairesi
Oda Sayısı: 3+1
Alan: 112 m2
Gayrimenkul No: 424105
Başlangıç Bedeli: 450.000 TL

Kırıkkale / Merkez / Kurtuluş

Tür: Konut - Apartman Dairesi
Oda Sayısı: 3+1
Alan: 105 m2
Gayrimenkul No: 16326
Başlangıç Bedeli: 500.000 TL

Erzurum / Pasinler / Ardıçlı

Tür: Konut - Müstakil Ev
Alan: 436 m2
Gayrimenkul No: 297078
Başlangıç Bedeli: 500.000 TL

Ankara / Beypazarı / Ayvaşık

Tür: Konut - Apartman Dairesi
Oda Sayısı: 1+1
Alan: 73 m2
Gayrimenkul No: 29917
Başlangıç Bedeli: 550.000 TL

Ağrı / Patnos / İnönü

Tür: Konut - Müstakil Ev
Alan: 364 m2
Gayrimenkul No: 459157
Başlangıç Bedeli: 550.000 TL

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