Zamlı dul ve yetim aylığı alanlara müjde! 26 Ocak dul ve yetim maaş farkı yattı mı? Yüzde 25, 50 ve 75 dul maaşı alana kaç TL ek ödeme yapılacak?

2024 yılında emekli maaşlarına yapılan bu artış, dul ve yetim aylığı ödemelerini de etkileyecek. Hisse oranına bağlı olarak belirlenen bu ödemeler, vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik yapılmaktadır.
2024 yılında emekli maaşlarına yapılan bu artış, dul ve yetim aylığı ödemelerini de etkileyecek. Hisse oranına bağlı olarak belirlenen bu ödemeler, vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik yapılmaktadır.
%49'A EŞİTLENDİ
Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiren yeni dul ve yetim maaşları 2024 yılında belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki kabine toplantısının ardından, emekli maaşlarına ek zam yapılması kararı alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye ek zam oranının yüzde 11,68 olduğunu ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranının yüzde 49,25'e eşitlendiğini açıkladı.
Dul ve yetim maaşları, emekli zammına göre belirleniyor. Yüzde 25, 50 ve 75 oranında dul ve yetim aylığı alanların maaşlarına da zam yapıldı. Bu kapsamda, 13.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi dosya bazında 10 bin TL'nin altında maaş almayacak.
DUL VE YETİM MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
SGK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre " Dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır."
A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında
aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 Milyar TL'dir.
YENİ ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR?
Dul ve yetim maaşı hesaplamaları, önceki maaşlara ek olarak yapılan zamlar üzerinden belirlendi. İşte 2024 yılında zamlı dul ve yetim maaşlarına dair detaylar:
Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş, 2023 yılında Temmuz ek ödemeli olarak 2574 TL alan biri olarak, 1268 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz maaşı 3842 TL'ye yükselecek.
Yüzde 50 hissesi olan bir vatandaş, 2023 yılında Temmuz ek ödemeli olarak 5511,20 TL alan biri olarak, 2714,7 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz maaşı 8225,47 TL'ye yükselecek.
Yüzde 75 hissesi olan bir vatandaş, 2023 yılında Temmuz ek ödemeli olarak 7541,49 TL alan biri olarak, 3714,2 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz maaşı 11255,67 TL'ye yükselecek.
KİMLER ALABİLİR?
Dul ve yetim maaşları, ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan bir fon aracılığıyla sağlanır. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Yetim aylığı ise çocuklara yönelik bir destektir ve cinsiyet ayrımı yapmaz.
Yetim maaşlarında yaş sınırlamaları bulunmaktadır. Erkek çocuklar, eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.
Dul ve yetim aylığı başvuruları, gerekli şartları taşıyan bireyler tarafından ilgili kurumlara yapılabilmektedir. Başvuruların ardından hak kazanılan aylıklar, sigortalının vefat ettiği ayı takip eden aybaşında ödenir. Ancak, sigortalının prim borcu bulunuyorsa, aylığın ödenmesi için bu borcun tamamının ödenmesi gerekmektedir. Başvuru süreci ve ödeme detayları, sosyal güvenlik kurumları veya ilgili resmi merciler tarafından belirlenen yönergeler doğrultusunda yürütülmektedir.