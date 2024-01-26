Zamlı dul ve yetim aylığı alanlara müjde! 26 Ocak dul ve yetim maaş farkı yattı mı? Yüzde 25, 50 ve 75 dul maaşı alana kaç TL ek ödeme yapılacak?

2024 yılında emekli maaşlarına yapılan bu artış, dul ve yetim aylığı ödemelerini de etkileyecek. Hisse oranına bağlı olarak belirlenen bu ödemeler, vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik yapılmaktadır.

%49'A EŞİTLENDİ

Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiren yeni dul ve yetim maaşları 2024 yılında belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki kabine toplantısının ardından, emekli maaşlarına ek zam yapılması kararı alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye ek zam oranının yüzde 11,68 olduğunu ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranının yüzde 49,25'e eşitlendiğini açıkladı.

Dul ve yetim maaşları, emekli zammına göre belirleniyor. Yüzde 25, 50 ve 75 oranında dul ve yetim aylığı alanların maaşlarına da zam yapıldı. Bu kapsamda, 13.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi dosya bazında 10 bin TL'nin altında maaş almayacak.