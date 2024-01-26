ÖSYM KPSS 2024/3 yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? KPSS-2024/3 tercih sonuçları açıklandı mı 2024? MEB sözleşmeli personel alımı sonuçları!

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen KPSS-2024/3 sınavının ardından adaylar, sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilme süreci için tercihlerini 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamladılar. Tercihlerin sona ermesiyle birlikte, adaylar şimdi merakla KPSS tercih sonuçlarını öğrenmek için bekleyişe geçti.
KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS tercih sonuçları açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.