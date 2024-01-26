Genç girişimciye çifte teşvik: İşini kur desteğini kap! Vergi için 40.500 TL I Prim için 82.810 TL

Bu kişilerin tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri prime esas kazanç alt sınırı üzerinden devlet tarafından ödeniyor. Gençlerin prim için ödeyecekleri para ceplerinde kalıyor. Geçen yıl işyeri açan gençlere devlet 1 yılda 48 bin 484 lira (ilk 6 ay için 20 bin 716, ikinci 6 ay için 27 bin 768 lira) destek sağladı. Bu yıl işyeri kuran da yeni asgari ücret üzerinden aylık 6 bin 900 lira 86 kuruş, yıllık 82 bin 810 lira tutarında destekten yararlanacak. Yani primler devlet tarafından yatırılırken, 82 bin 810 liralık tutar gençlerin cebinde kalacak.

KİMLER YARARLANIYOR?

Bu desteklerden yararlanmanın şartlarına gelince... Prim teşvikinden yararlanmak için mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak, genç girişimci kazanç istisnasından faydalanmak, ilk defa vergi mükellefi olarak 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmak, kendi işinde bilfiil çalışmak veya işin girişimcinin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor.





VERGİ DESTEĞİ İÇİN ŞARTLAR

- İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması. - Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi. - Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması. - Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin (ölüm nedeniyle eş ve çocuklar tarafından devralınması hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması. - Mevcut bir işletmeye sonradan ortak olunmaması.





VERGİ HESABI

Yıllık 230.000 TL gelir elde edilmişse:

230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası için % 20 gelir vergisi ödenir.

120.000 x % 20 = 24.000 TL 16.500 + 24.000 = 40.500 TL





PRİM TEŞVİKİ

Brüt asgari ücret 20.002,50 TL Aylık prim:

20.002,50 x % 34.5 = 6.900,86 TL

12 aylık prim: 6.900,86 x 12 = 82.810,32 TL TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN