Genç girişimciye çifte teşvik: İşini kur desteğini kap! Vergi için 40.500 TL I Prim için 82.810 TL

Ülkemizde gençlere hem iş bulması hem de iş kurması için destek sağlanıyor. Girişimci gençler için pek çok devlet desteği bulunuyor. Bunlar arasında vergi ve prim kolaylıkları başı çekiyor. Bu yılla birlikte hem vergi hem prim destekleri büyüdü.
Ülkemizde gençlere hem iş bulması hem de iş kurması için destek sağlanıyor. Girişimci gençler için pek çok devlet desteği bulunuyor. Bunlar arasında vergi ve prim kolaylıkları başı çekiyor. Bu yılla birlikte hem vergi hem prim destekleri büyüdü.
HER YIL ARTACAK
İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası girişimciler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. 2023 yılında 150 bin liranın altındaki kazançları vergiden istisna tutuluyordu. Bu tutar 2024 yılında 230 bin lira oldu. Buna göre, gençlerin bu yıl elde edecekleri 230 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak.
Gençler 230 bin liraya kadar olan kazançlarını vergi matrahından indirebilecek. 2024 yılı için 230 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar 40 bin 500 lira olacak. İstisna sınırı ve vergi avantajı yıldan yıla artacak. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlere prim desteği de veriliyor.
Bu kişilerin tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri prime esas kazanç alt sınırı üzerinden devlet tarafından ödeniyor. Gençlerin prim için ödeyecekleri para ceplerinde kalıyor. Geçen yıl işyeri açan gençlere devlet 1 yılda 48 bin 484 lira (ilk 6 ay için 20 bin 716, ikinci 6 ay için 27 bin 768 lira) destek sağladı. Bu yıl işyeri kuran da yeni asgari ücret üzerinden aylık 6 bin 900 lira 86 kuruş, yıllık 82 bin 810 lira tutarında destekten yararlanacak. Yani primler devlet tarafından yatırılırken, 82 bin 810 liralık tutar gençlerin cebinde kalacak.
KİMLER YARARLANIYOR?
Bu desteklerden yararlanmanın şartlarına gelince... Prim teşvikinden yararlanmak için mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak, genç girişimci kazanç istisnasından faydalanmak, ilk defa vergi mükellefi olarak 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmak, kendi işinde bilfiil çalışmak veya işin girişimcinin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor.
VERGİ DESTEĞİ İÇİN ŞARTLAR
- İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması.
- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi.
- Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması.
- Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin (ölüm nedeniyle eş ve çocuklar tarafından devralınması hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması.
- Mevcut bir işletmeye sonradan ortak olunmaması.
VERGİ HESABI
Yıllık 230.000 TL gelir elde edilmişse:
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası için % 20 gelir vergisi ödenir.
120.000 x % 20 = 24.000 TL 16.500 + 24.000 = 40.500 TL
PRİM TEŞVİKİ
Brüt asgari ücret 20.002,50 TL Aylık prim:
20.002,50 x % 34.5 = 6.900,86 TL
12 aylık prim: 6.900,86 x 12 = 82.810,32 TL