Bugün taşeron işçi 13 günlük ilave tediye ödemeleri yattı mı? 2024 700 bin işçi brüt- net ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu? 4D’li taşerona kadro...

Yaklaşık 700 bin kamu işçisi, refah payı ve ikramiye talepleriyle gündemde. Bu hafta ilave tediye yani ikramiye ödemelerini bekleyen işçiler, aynı zamanda sözleşme başlangıç tarihlerinin herkes için Ocak ayına çekilmesi taleplerine yanıt bekliyor.
Yaklaşık 700 bin kamu işçisi, refah payı ve ikramiye talepleriyle gündemde. Bu hafta ilave tediye yani ikramiye ödemelerini bekleyen işçiler, aynı zamanda sözleşme başlangıç tarihlerinin herkes için Ocak ayına çekilmesi taleplerine yanıt bekliyor.
İŞTE İKRAMİYE TAKVİMİ
İşçiler bir yandan bu konuyla ilgili müjde beklerken, bir yandan da bu hafta verilecek ikramiye ödemesi için gün sayıyor. Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Bunun 26 günlük bölümü yılın ilk, kalan 26 günlük bölümü de ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor. Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin 13 günlük bölümü 26 Ocak'ta, ikinci 13 günlük bölümü de 5 Nisan'da verilecek.
EN DÜŞÜK MAAŞA GÖRE TUTAR
25 bin lira 12 lira olan en düşük brüt ücrete göre işçilere Cuma günü brüt 10 bin 838, net 7 bin 748 lira tutarında 13 günlük ilave tediye yatırılacak. 33 bin 159 liralık en düşük çıplak brüt ücrete göre de 13 günlük ilave tediye tutarı brüt 14 bin 368, net 10 bin 272 lira. Maaşa göre işçilere ödenecek tediye tutarı farklılık gösterecek. İşçiler 13 günlük ikinci ödemeyi 5 Nisan'da alırken, yılın ikinci yarısında verilecek 26 günlük ödeme takvimi de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.
MAAŞA GÖRE KİM, NE KADAR ALACAK?
İşte brüt ücrete göre 13 günlük ilave tediye yani ikramiye tutarları...
Brüt ücret: 25.012,50 TL
13 günlük brüt ikramiye: 10.838,49 TL
13 günlük net ikramiye: 7.748,58 TL
Brüt ücret: 33.159 TL
13 günlük brüt ikramiye: 14.368,90 TL
13 günlük net ikramiye: 10.272,47 TL
Brüt ücret: 34.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 14.733,33 TL
13 günlük net ikramiye: 10.533,01 TL
Brüt ücret: 35.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 15.166,71 TL
13 günlük net ikramiye: 10.842,80 TL
Brüt ücret: 36.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 15.600,00 TL
13 günlük net ikramiye: 11.152,60 TL
Brüt ücret: 37.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 16.033,29 TL
13 günlük net ikramiye: 11.462,39 TL
Brüt ücret: 38.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 16.466,71 TL
13 günlük net ikramiye: 11.772,18 TL
Brüt ücret: 39.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 16.900,00 TL
13 günlük net ikramiye: 12.081,98 TL
Brüt ücret: 40.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 17.333,29 TL
13 günlük net ikramiye: 12.391,77 TL
Brüt ücret: 41.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 17.766,71 TL
13 günlük net ikramiye: 12.701,57 TL
Brüt ücret: 42.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 18.200,00 TL
13 günlük net ikramiye: 13.011,36 TL
Brüt ücret: 43.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 18.633,29 TL
13 günlük net ikramiye: 13.321,16 TL
Brüt ücret: 44.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 19.066,71 TL
13 günlük net ikramiye: 13.630,95 TL
Brüt ücret: 45.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 19.500,00 TL
13 günlük net ikramiye: 13.940,75 TL
* Yüzde 15 vergi diliminden hesaplanmıştır.
ZAM TARİHLERİ FARKLI
Kamuda görev yapan 700 bine yakın işçi için 2023-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi geçen yılın Mayıs ayında imzalandı. En düşük işçi ücreti çıplak brüt 15 bin liraya çıkarıldı ve bu tutarın üzerine tüm işçiler için yüzde 45 zam yapıldı. Ayrıca birinci yılın ikinci 6 ayı için yüzde 15, ikinci yılın birinci ve ikinci 6'şar aylık dönemleri için yüzde 10 zam ve enflasyon farkı karara bağlandı. Toplu iş sözleşmesi bazı işyerlerinde 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girerken, diğer bazı işyerlerinde Mart, Nisan, Mayıs gibi farklı tarihlerde hayata geçti. Bu nedenle toplu sözleşme zamları bazı işçiler için erken uygulanırken, bazı işçiler için daha geç devreye giriyor.
EN DÜŞÜK ÜCRET NE KADAR?
En düşük çıplak brüt kamu işçisi ücreti toplu sözleşmenin ilk 6 ayında 21 bin 750, ikinci 6 ayında 25 bin 12 liraya çıktı. Sözleşmesi 1 Ocak'ta başlayan kamu işçilerinde bu tutar bu ay da yüzde 32.57 zamla (yüzde 10+enflasyon farkı) 33 bin 159 liraya yükseldi. Ancak maaş zammı ve en düşük tutar, sözleşmesi Mart, Nisan, Mayıs aylarında başlayanlar için daha geç devreye girecek. Yani bazı işçilerde Mart, Nisan ya da Mayıs ayına kadar en düşük ücret 25 bin 12 lira olarak devam edecek.
REFAH PAYI GELİR Mİ?
Kamu işçileri de bu nedenle hem sözleşme başlangıç tarihlerinin herkes için Ocak ayına çekilmesini ve emeklilere verildiği gibi refah payı yansıtılmasını istiyor. Bu talepler geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a da iletildi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamudaki ücret dengesizliğinin bir an evvel çözülmesi gerektiğini dile getirerek, "Bir elektrik işçisiyle teknisyen arasında yaklaşık 18 bin lira ücret farklılığı var" diye konuştu. Taleplerini işveren sendikası TÜHİS'e ilettiklerini belirten Atalay, "Sayın Bakan da işveren sendikası TÜHİS ile görüşeceğini, bununla ilgili bize bilgi vereceğini dile getirdi. Bize nefes aldıracak bir düzenleme yapsınlar. Sözleşme başlangıcını da Ocak ayına çeksinler" ifadesini kullandı.