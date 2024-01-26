Bugün taşeron işçi 13 günlük ilave tediye ödemeleri yattı mı? 2024 700 bin işçi brüt- net ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu? 4D’li taşerona kadro...

ZAM TARİHLERİ FARKLI

Kamuda görev yapan 700 bine yakın işçi için 2023-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi geçen yılın Mayıs ayında imzalandı. En düşük işçi ücreti çıplak brüt 15 bin liraya çıkarıldı ve bu tutarın üzerine tüm işçiler için yüzde 45 zam yapıldı. Ayrıca birinci yılın ikinci 6 ayı için yüzde 15, ikinci yılın birinci ve ikinci 6'şar aylık dönemleri için yüzde 10 zam ve enflasyon farkı karara bağlandı. Toplu iş sözleşmesi bazı işyerlerinde 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girerken, diğer bazı işyerlerinde Mart, Nisan, Mayıs gibi farklı tarihlerde hayata geçti. Bu nedenle toplu sözleşme zamları bazı işçiler için erken uygulanırken, bazı işçiler için daha geç devreye giriyor.

EN DÜŞÜK ÜCRET NE KADAR?

En düşük çıplak brüt kamu işçisi ücreti toplu sözleşmenin ilk 6 ayında 21 bin 750, ikinci 6 ayında 25 bin 12 liraya çıktı. Sözleşmesi 1 Ocak'ta başlayan kamu işçilerinde bu tutar bu ay da yüzde 32.57 zamla (yüzde 10+enflasyon farkı) 33 bin 159 liraya yükseldi. Ancak maaş zammı ve en düşük tutar, sözleşmesi Mart, Nisan, Mayıs aylarında başlayanlar için daha geç devreye girecek. Yani bazı işçilerde Mart, Nisan ya da Mayıs ayına kadar en düşük ücret 25 bin 12 lira olarak devam edecek.