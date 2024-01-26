25 yıl evli kalana 2.133 TL prim desteği! 2024 çalışmayan ev hanımlarının emeklilik hayali gerçek oluyor! Şartlar, başvuru tarihi...

📌 YIPRANMA PAYI İMKANI

Çalışan anneler ve ev hanımları için gündemde olan bir diğer konu ise yıpranma payı. Bu düzenleme ile uzun süre evde çalışan ve ailelerine hizmet veren kadınlar, emeklilik hedefine daha sağlıklı bir şekilde ulaşabilecekler.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN?

Bakan Işıkhan, 16 Ocak Salı günü düzenlenen Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan " Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki. Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız. (Bu yıl içinde olur mu?) Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.