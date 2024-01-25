Son 1 gün... Durum artık bildiğiniz gibi değil! Kıyıda köşede, yastık altında altını olanlara uyarı geldi! Elinizdeki 1 gram altın kaç TL oldu?

Gümüş Fiyatları da Göz Alıcı
İslam Memiş, sadece altın değil, aynı zamanda gümüş fiyatları hakkında da önemli tahminlerde bulundu. Şu an için ortalama 21-22 TL seviyelerinde seyreden gümüş fiyatlarının, altına paralel olarak artış gösterebileceğini ifade etti. Piyasalardan aktarılan son bilgilere göre, gram altın 1.972,58 TL'den alınırken, 1.972,91 TL seviyesinden satılıyor. Altın ve gümüş fiyatlarındaki bu yükselişler, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Gelecekte altın ve gümüş piyasalarının nasıl bir seyir izleyeceği ise büyük bir merak konusu olarak takip ediliyor.
Altın Fiyatları Yükselişte: Yatırımcılar Merakla Takip Ediyor
Yatırımcılar için en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın, güne yükselişle başladı. Ons altın, bugün yüzde 0,19'luk bir artışla güne 2.032 dolar seviyesinden başladı. Altın, yatırımcılar arasında güvenli liman olarak görüldüğü için özellikle yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarına ilgi gösteren yatırımcılar, "Bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç lira? Cumhuriyet altını kaç TL oldu?" gibi soruların yanıtlarını merakla araştırıyorlar.
Yarın açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. İşte 25 Ocak 2024 tarihine ait canlı altın fiyatları:
25 Ocak Gram Altın Bugün Ne Kadar?
- Alış fiyatı: 2.053,59 lira
- Satış fiyatı: 2.074,96 lira
Çeyrek Altın Bugün Kaç Lira?
- Yeni çeyrek alış fiyatı: 3.364 lira
- Yeni çeyrek satış fiyatı: 3.429 lira
- Eski çeyrek alış fiyatı: 3.354 lira
- Eski çeyrek satış fiyatı: 3.419 lira
Yarım Altın Bugün Ne Kadar?
- Yeni yarım alış fiyatı: 6.729 lira
- Yeni yarım satış fiyatı: 6.807 lira
- Eski yarım alış fiyatı: 6.708 lira
- Eski yarım satış fiyatı: 6.783 lira
Tam Altın Bugün Kaç TL?
- Yeni tam alış fiyatı: 13.411 lira
- Yeni tam satış fiyatı: 13.577 lira
- Eski tam alış fiyatı: 13.389 lira
- Eski tam satış fiyatı: 13.524 lira
24 Ocak Ata Altın Kaç Lira?
- Yeni Ata altın alış fiyatı: 13.389 lira
- Yeni Ata altın satış fiyatı: 13,525 lira
- Eski Ata altın alış fiyatı: 13.781 lira
- Eski Ata altın satış fiyatı: 13,959 lira
Atabeşli Altın Bugün Kaç Lira 24 Ocak 2024?
- Yeni Atabeşli altın alış fiyatı: 68,692 lira
- Yeni Atabeşli altın satış fiyatı: 69,636 lira
- Eski Atabeşli altın alış fiyatı: 68,592 lira
- Eski Atabeşli altın satış fiyatı: 69,534 lira
24 Ocak 2024 Gremse Altın Kaç TL?
- Yeni Gremse altın alış fiyatı: 33,319 lira
- Yeni Gremse altın satış fiyatı: 33.863 lira
- Eski Gremse altın alış fiyatı: 33,212 lira
- Eski Gremse altın satış fiyatı: 33,654 lira
Canlı Altın Fiyatları
Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır