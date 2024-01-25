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Merkez Bankası Ocak 2024 faiz kararı | TCMB faiz kararı ne oldu, faizler yükseldi mi düştü mü? Yılın ilk faiz beklentisi ne? Mevduat faizleri ne kadar olacak?

TCMB, Ocak ayının son haftalarında beklenen faiz kararı için geri sayıma başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni yılın ilk faiz toplantısını önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek. Banka, bir önceki toplantısında politika faizini yüzde 42,5 seviyesine yükseltmişti.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 07:06 Güncelleme 25 Ocak 2024, 07:08
Merkez Bankası Ocak 2024 faiz kararı | TCMB faiz kararı ne oldu, faizler yükseldi mi düştü mü? Yılın ilk faiz beklentisi ne? Mevduat faizleri ne kadar olacak?

TCMB, yılın ilk faiz kararını belirlemek üzere Para Politikası Kurulu'nu toplamaya hazırlanıyor. Aralık ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkaran TCMB, enflasyonla mücadele kapsamında aldığı tedbirleri sürdürüyor.

MERKEZ BANKASI OCAK 2024 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın 2024 yılı ilk faiz kararı piyasalar tarafından bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ilk faiz kararı için takvim belli oldu.

Yılın ilk faiz kararı yarın! Piyasa beklentiler ne yönde?

Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 25 Ocak Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı 25 Ocak 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ OCAK 2024

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonuna ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 45 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,54 düzeyinde oluştu.

T.C. MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası faizi yüzde 40 seviyesinden yüzde 42.5 seviyesine yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 250 baz puan artışa gitti.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 40,00'tan yüzde 42,50'ye yükseltildi.

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