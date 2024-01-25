Merkez Bankası Ocak 2024 faiz kararı | TCMB faiz kararı ne oldu, faizler yükseldi mi düştü mü? Yılın ilk faiz beklentisi ne? Mevduat faizleri ne kadar olacak?

Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 25 Ocak Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı 25 Ocak 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası'nın 2024 yılı ilk faiz kararı piyasalar tarafından bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ilk faiz kararı için takvim belli oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ OCAK 2024

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonuna ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 45 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,54 düzeyinde oluştu.