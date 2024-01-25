Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı: Hanelere doğalgaz destek ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Doğalgaz Tüketim Desteği ödemelerimiz başladı. Bu kapsamda Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan Ocak ayı ödeme döneminde 383 bin haneye toplam 304.5 milyon lira ödeme yapılacak" dedi.

Düzenli doğalgaz tüketim desteği için başvuruların e-Devlet'ten devam ettiğini belirten Göktaş, destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin, 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabileceğini ifade etti. Göktaş, ısıl harita baz alınarak belirlenen düzenli doğalgaz tüketim desteğinde hanelere yıllık bin 500 ile 3 bin 500 lira arasında ödeme yaptıklarını söyledi.