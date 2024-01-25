Odeabank - %45.00 Faiz Oranı
Odeabank, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %45.00 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Yatırımcılar için cazip bir seçenek olan bu hesapla, paranızı değerlendirebilirsiniz.
Alternatif Bank - %47.00 Faiz Oranı
Alternatif Bank'ın VOV Hesap seçeneği, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %47.00 faiz oranı sunuyor. Yüksek getiri sağlayan bu hesap, tasarruf sahipleri için ideal bir seçenek olabilir.
CEPTETEB - %45.00 Faiz Oranı
Marifetli Hesap adıyla sunulan CEPTETEB'in 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %45.00 faiz oranı bulunuyor. Bu hesapla, kısa süreli yatırım yaparak kazanç elde etme şansını yakalayabilirsiniz.
Türkiye Finans - %45.00 Kar Payı Oranı
Türkiye Finans'ın Günlük Hesap seçeneği, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %45.00 kar payı oranı sunuyor. Bu hesapla hem faiz kazanabilir hem de kar payı alabilirsiniz.
N Kolay - %44.00 Faiz Oranı
N Kolay Bono adıyla sunulan hesap, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %44.00 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Kısa vadeli yatırımlar için ideal bir seçenek olabilir.
Denizbank - %44.00 Faiz Oranı
Denizbank'ın Hoş Geldin Faizi seçeneği, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %44.00 faiz oranı sunuyor. Bu hesapla paranızı bankada değerlendirebilirsiniz.
QNB Finansbank - %39.50 Faiz Oranı
Çift Sarılı Hesap adıyla sunulan QNB Finansbank hesabı, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %39.50 faiz oranı ile yer alıyor. Diğer seçeneklere göre daha düşük bir faiz oranı sunsa da yine de kazançlı bir seçenek olabilir.
Enpara.com - %37.50 Faiz Oranı
Enpara.com'un Standart Vadeli Hesap seçeneği, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %37.50 faiz oranı sunuyor. Bu hesapla paranızı kolayca değerlendirebilirsiniz.
Burgan Bank - %46.00 Faiz Oranı
Burgan Bank'ın Güldüren Hesap seçeneği, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %46.00 faiz oranı ile dikkat çekiyor.
Mevduat faizi ile para kazanmak
Mevduat hesabı açtığınızda, bankaya belirli bir süre boyunca belirli bir miktar para yatırırsınız. Bu süre boyunca paranızı hesapta tuttuğunuzda, banka size belirli bir faiz oranı üzerinden faiz öder. İşte mevduat faizi ile para kazanmanın adımları:
Banka Seçimi: Öncelikle, en yüksek mevduat faizi sunan bir bankayı seçmelisiniz. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, farklı bankalar farklı faiz oranları sunar. En fazla getiri sağlayan bankayı tercih etmek sizin için daha karlı olacaktır.