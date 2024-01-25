Odeabank - %45.00 Faiz Oranı Odeabank, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %45.00 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Yatırımcılar için cazip bir seçenek olan bu hesapla, paranızı değerlendirebilirsiniz. Alternatif Bank - %47.00 Faiz Oranı Alternatif Bank'ın VOV Hesap seçeneği, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %47.00 faiz oranı sunuyor. Yüksek getiri sağlayan bu hesap, tasarruf sahipleri için ideal bir seçenek olabilir.

CEPTETEB - %45.00 Faiz Oranı Marifetli Hesap adıyla sunulan CEPTETEB'in 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %45.00 faiz oranı bulunuyor. Bu hesapla, kısa süreli yatırım yaparak kazanç elde etme şansını yakalayabilirsiniz. Türkiye Finans - %45.00 Kar Payı Oranı Türkiye Finans'ın Günlük Hesap seçeneği, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %45.00 kar payı oranı sunuyor. Bu hesapla hem faiz kazanabilir hem de kar payı alabilirsiniz.

N Kolay - %44.00 Faiz Oranı N Kolay Bono adıyla sunulan hesap, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %44.00 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Kısa vadeli yatırımlar için ideal bir seçenek olabilir. Denizbank - %44.00 Faiz Oranı Denizbank'ın Hoş Geldin Faizi seçeneği, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %44.00 faiz oranı sunuyor. Bu hesapla paranızı bankada değerlendirebilirsiniz.

QNB Finansbank - %39.50 Faiz Oranı Çift Sarılı Hesap adıyla sunulan QNB Finansbank hesabı, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %39.50 faiz oranı ile yer alıyor. Diğer seçeneklere göre daha düşük bir faiz oranı sunsa da yine de kazançlı bir seçenek olabilir. Enpara.com - %37.50 Faiz Oranı Enpara.com'un Standart Vadeli Hesap seçeneği, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %37.50 faiz oranı sunuyor. Bu hesapla paranızı kolayca değerlendirebilirsiniz. Burgan Bank - %46.00 Faiz Oranı Burgan Bank'ın Güldüren Hesap seçeneği, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında %46.00 faiz oranı ile dikkat çekiyor.