Gümüş Fiyatları da Göz Alıcı

İslam Memiş, sadece altın değil, aynı zamanda gümüş fiyatları hakkında da önemli tahminlerde bulundu. Şu an için ortalama 21-22 TL seviyelerinde seyreden gümüş fiyatlarının, altına paralel olarak artış gösterebileceğini ifade etti. Piyasalardan aktarılan son bilgilere göre, gram altın 1.972,58 TL'den alınırken, 1.972,91 TL seviyesinden satılıyor. Altın ve gümüş fiyatlarındaki bu yükselişler, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Gelecekte altın ve gümüş piyasalarının nasıl bir seyir izleyeceği ise büyük bir merak konusu olarak takip ediliyor.