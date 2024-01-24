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Artık çok farklı! Kıyıda köşede, yastık altında altını olanlara uyarı geldi! Elinizdeki 1 gram altın kaç TL oldu?

Son dönemde yatırımcıların dikkatini çeken ve dalgalı seyrini sürdüren altın fiyatları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altın, vatandaşlar arasında güvenli yatırım aracı olarak kabul edilirken, son günlerde kritik bir tarih de gündeme geldi. Peki, altın neden bu kadar değerli ve gelecekte ne gibi beklentilere sahip?

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 16:29 Güncelleme 24 Ocak 2024, 16:29
Artık çok farklı! Kıyıda köşede, yastık altında altını olanlara uyarı geldi! Elinizdeki 1 gram altın kaç TL oldu?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaparak piyasalarda heyecan yarattı. Memiş'in açıklamaları, yatırımcılar arasında büyük bir merakla bekleniyor. İşte uzmanın altın fiyatları hakkındaki değerlendirmeleri:

Çeyrek Altın 3.500 TL Olacak Mı?

Son günlerde piyasalarda yaşanan hareketlilik, altın fiyatlarının daha yakından takip edilmesine neden oluyor. İslam Memiş'in yaptığı değerlendirmeye göre, altın fiyatlarında yüzde 0,8'lik bir artış gözlendi. Bu artış, gram altının 1.981 TL seviyelerine yükselmesine yol açtı. Aynı dönemde çeyrek altın da 3.320 TL'yi gördü. Bu gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekti ve altın fiyatlarının geleceği hakkında daha fazla bilgi edinme isteği uyandırdı.

Gram Altının 3 Bin TL Olacağı Tahmini

Altın fiyatlarının seyri, vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. İslam Memiş'e göre, altın fiyatları 2024 yılında 3 bin TL seviyesini görebilir. Bu tahmin, yatırımcılar ve altın piyasasını yakından takip edenler için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gümüş Fiyatları da Göz Alıcı

İslam Memiş, sadece altın değil, aynı zamanda gümüş fiyatları hakkında da önemli tahminlerde bulundu. Şu an için ortalama 21-22 TL seviyelerinde seyreden gümüş fiyatlarının, altına paralel olarak artış gösterebileceğini ifade etti. Piyasalardan aktarılan son bilgilere göre, gram altın 1.972,58 TL'den alınırken, 1.972,91 TL seviyesinden satılıyor. Altın ve gümüş fiyatlarındaki bu yükselişler, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Gelecekte altın ve gümüş piyasalarının nasıl bir seyir izleyeceği ise büyük bir merak konusu olarak takip ediliyor.

Altın Fiyatları Yükselişte: Yatırımcılar Merakla Takip Ediyor

Yatırımcılar için en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın, güne yükselişle başladı. Ons altın, bugün yüzde 0,19'luk bir artışla güne 2.032 dolar seviyesinden başladı. Altın, yatırımcılar arasında güvenli liman olarak görüldüğü için özellikle yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarına ilgi gösteren yatırımcılar, "Bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç lira? Cumhuriyet altını kaç TL oldu?" gibi soruların yanıtlarını merakla araştırıyorlar.

Yarın açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. İşte 24 Ocak 2024 tarihine ait canlı altın fiyatları:

24 Ocak Çarşamba Gram Altın Bugün Ne Kadar?

  • Alış fiyatı: 2.053,59 lira
  • Satış fiyatı: 2.074,96 lira

Çeyrek Altın Bugün Kaç Lira?

  • Yeni çeyrek alış fiyatı: 3.364 lira
  • Yeni çeyrek satış fiyatı: 3.429 lira
  • Eski çeyrek alış fiyatı: 3.354 lira
  • Eski çeyrek satış fiyatı: 3.419 lira

Yarım Altın Bugün Ne Kadar?

  • Yeni yarım alış fiyatı: 6.729 lira
  • Yeni yarım satış fiyatı: 6.807 lira
  • Eski yarım alış fiyatı: 6.708 lira
  • Eski yarım satış fiyatı: 6.783 lira

Tam Altın Bugün Kaç TL?

  • Yeni tam alış fiyatı: 13.411 lira
  • Yeni tam satış fiyatı: 13.577 lira
  • Eski tam alış fiyatı: 13.389 lira
  • Eski tam satış fiyatı: 13.524 lira

24 Ocak Ata Altın Kaç Lira?

  • Yeni Ata altın alış fiyatı: 13.389 lira
  • Yeni Ata altın satış fiyatı: 13,525 lira
  • Eski Ata altın alış fiyatı: 13.781 lira
  • Eski Ata altın satış fiyatı: 13,959 lira

Atabeşli Altın Bugün Kaç Lira 24 Ocak 2024?

  • Yeni Atabeşli altın alış fiyatı: 68,692 lira
  • Yeni Atabeşli altın satış fiyatı: 69,636 lira
  • Eski Atabeşli altın alış fiyatı: 68,592 lira
  • Eski Atabeşli altın satış fiyatı: 69,534 lira

24 Ocak 2024 Gremse Altın Kaç TL?

  • Yeni Gremse altın alış fiyatı: 33,319 lira
  • Yeni Gremse altın satış fiyatı: 33.863 lira
  • Eski Gremse altın alış fiyatı: 33,212 lira
  • Eski Gremse altın satış fiyatı: 33,654 lira

Canlı Altın Fiyatları

Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır

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