1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu 2024? 7.500-7.700, 7.800-7.900, 8.000-8.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarla birlikte, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik iki önemli müjde daha geldi. İlk olarak, emeklilere yapılan ilave 5 puan artışıyla birlikte artış oranı yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya çıkarıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25'e yükseltildi.





ARTIŞLAR EŞİTLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49.25'e yükselttiklerini duyurdu. Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2024'ü Emekliler Yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49.25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.



NASIL HAYATA GEÇİRİLECEK?

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ek zam teklifindeki 5 puanlık refah payı önerge ile 11.68 puana yükseltilerek Ocak ayı zam oranı yüzde 49.25'e çıkarılacak. Düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ek zam farkları hesaplara yatırılacak.