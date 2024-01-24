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15.2 milyon emekli için flaş duyuru az evvel geldi! 29-30-31 Ocak 1-2 Şubat tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR tümü için...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği maaşlara ek zam haberi nihayet geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla emekliler için yapılan zamların artırılacağını duyurdu. İlk etapta yüzde 37.57 olarak açıklanan Ocak ayı zam oranı ek bir artışla yüzde 49.25'e yükseltildi. Bu gelişme emeklilerin refah düzeyinde önemli bir iyileşme olarak görülüyor. Öte yandan farkların ödeneceği tarih merak konusu oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 10:32 Güncelleme 24 Ocak 2024, 10:37
15.2 milyon emekli için flaş duyuru az evvel geldi! 29-30-31 Ocak 1-2 Şubat tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR tümü için...

15 milyonu aşkın emeklinin yüzünün güldürecek haber dün gece saatlerinde geldi. Emeklilere yapılacak zam oranında artışa gidildi. Alınan kararla 5 puanlık refah payını 11.68 puana çıkararak, Ocak ayı zammını yüzde 49.25'e yükseltiyor. Bu kapsamda farkların ve maaşların ödeneceği tarih merakla bekleniyor.

ZAM FARKLARININ ÖDENME TAKVİMİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için 6 aylık enflasyon oranında yüzde 37.57'lik bir artış almışlardı. Şimdi ise gözler, ek zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi.

Düzenleme Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ek zam farkları hesaplara yatırılacak.

Son bilgilere göre, ödemelerin önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta 29 Ocak Pazartesi ile 2 Şubat Cuma günlerine denk geliyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Şubat'ta,
Son rakamı 7 olanlar 18 Şubat'ta,
Son rakamı 5 olanlar 19 Şubat'ta,
Son rakamı 3 olanlar 20 Şubat'ta,

Son rakamı 1 olanlar 21 Şubat'ta,
Son rakamı 8 olanlar 22 Şubat'ta,
Son rakamı 6 olanlar 23 Şubat'ta,
Son rakamı 4 olanlar 24 Şubat'ta,
Son rakamı 2 olanlar 25 Şubat'ta,
Son rakamı 0 olanlar 26 Şubat'ta maaşlarını alabilir.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamları 9, 7 ve 5 olanlar 25 Şubat'ta,
Son rakamları 3 ve 1 olanlar 26 Şubat'ta,
Son rakamları 8, 6 ve 4 olanlar 27 Şubat'ta,
Son rakamları 2 ve 0 olanlar 28 Şubat'ta ödemelerini alabilir.

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