15.2 milyon emekli için flaş duyuru az evvel geldi! 29-30-31 Ocak 1-2 Şubat tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR tümü için...

15 milyonu aşkın emekli nin yüzünün güldürecek haber dün gece saatlerinde geldi. Emeklilere yapılacak zam oranında artışa gidildi. Alınan kararla 5 puanlık refah payını 11.68 puana çıkararak, Ocak ayı zammını yüzde 49.25'e yükseltiyor. Bu kapsamda farkların ve maaşların ödeneceği tarih merakla bekleniyor.

ZAM FARKLARININ ÖDENME TAKVİMİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için 6 aylık enflasyon oranında yüzde 37.57'lik bir artış almışlardı. Şimdi ise gözler, ek zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi.