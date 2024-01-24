15.2 milyon emekli için flaş duyuru az evvel geldi! 29-30-31 Ocak 1-2 Şubat tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR tümü için...

Son bilgilere göre, ödemelerin önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta 29 Ocak Pazartesi ile 2 Şubat Cuma günlerine denk geliyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Şubat'ta,
Son rakamı 7 olanlar 18 Şubat'ta,
Son rakamı 5 olanlar 19 Şubat'ta,
Son rakamı 3 olanlar 20 Şubat'ta,
Son rakamı 1 olanlar 21 Şubat'ta,
Son rakamı 8 olanlar 22 Şubat'ta,
Son rakamı 6 olanlar 23 Şubat'ta,
Son rakamı 4 olanlar 24 Şubat'ta,
Son rakamı 2 olanlar 25 Şubat'ta,
Son rakamı 0 olanlar 26 Şubat'ta maaşlarını alabilir.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ
Tahsis numarası son rakamları 9, 7 ve 5 olanlar 25 Şubat'ta,
Son rakamları 3 ve 1 olanlar 26 Şubat'ta,
Son rakamları 8, 6 ve 4 olanlar 27 Şubat'ta,
Son rakamları 2 ve 0 olanlar 28 Şubat'ta ödemelerini alabilir.