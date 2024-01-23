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Türkiye - Körfez hattında önemli temas! Bakan Bayraktar, BAE Yatırım Bakanı ile görüştü: Enerjide işbirliği masada

Türkiye - Körfez hattında önemli bir temas gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar BAE Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi ile görüştü. Görüşmede iki ülkenin enerjide işbirliğine yönelik yol haritası masaya yatırıldı.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 14:29 Güncelleme 23 Ocak 2024, 15:25
Türkiye - Körfez hattında önemli temas! Bakan Bayraktar, BAE Yatırım Bakanı ile görüştü: Enerjide işbirliği masada

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi ile bir araya gelerek, iki ülkenin enerjide işbirliğine yönelik yol haritasını görüştü.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAE Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su es-Suveydi ile Bakanlıkta görüştüğünü bildirdi.

Bakan Bayraktar, "Görüşmemizde, geçtiğimiz yıl iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık. Enerji alanında yeni projelerle ilişkilerimizi güçlendirecek, birlikte bölgesel işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

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