ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2024 | Arabulucu fiyatları ne kadar, kaç TL? 2024 yılı fiyat listesi! Aile, ticari, işçi, kiracı...

2. a) Ticari uyuşmazlıklarda; aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına, 900,00 TL ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1900,00 TL ac) Bir saati: 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin, 2000,00 TL ad) Bir saati: 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin, 2100,00 TL

ac) Bir saati: 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 1200,00 TL ad) Bir saati: 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 1300,00 TL

3. a) İşçi işveren uyuşmazlıklarında: aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına. 520,00 TL ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1100,00 TL

5.a) Kira uyuşmazlıklarında, Komşu Hakkı uyuşmazlıklarında ve Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan uyuşmazlıklarda: aa) Bir saati: 2 kişinin taraf olması durumunda. taraf başına. 580,00 TL ab) Bir saati: 3-5 kişinin taraf olması durumunda. taraf sayısı gözetmeksizin. 1200,00 TL ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1300,00 TL ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1400,00 TL

6. a) Ortaklığın Giderilmesi Uyuşmazlıklarında:

aa) Bir saati: 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına. 600,00 TL

ab) Bir saati: 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1400,00 TL

ac) Bir saati: 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1500,00 TL

ad) Bir saati: 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,1600,00 TL