ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2024 | Arabulucu fiyatları ne kadar, kaç TL? 2024 yılı fiyat listesi! Aile, ticari, işçi, kiracı...

Türkiye'de özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde önemli bir rol oynayan arabuluculuk hizmetlerine dair 2024 yılında yapılacak ödemelerle ilgili asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 2024 arabuluculuk tarifesi...
Türkiye'de özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde önemli bir rol oynayan arabuluculuk hizmetlerine dair 2024 yılında yapılacak ödemelerle ilgili asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 2024 arabuluculuk tarifesi...
ARABULUCULUK NEDİR?
Arabuluculuk, taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığında, dava sürecinden önce veya dava süreci sırasında bir uzman arabulucu tarafından yönetilen alternatif bir çözüm yöntemidir. Yargı sistemine olan yükü azaltması, hızlı çözüm sunması ve taraflar arasında uzlaşma sağlaması gibi avantajlarıyla bilinen arabuluculuk, özellikle özel hukuk alanında tercih edilen bir yöntemdir.
ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ
BİRİNCİ KISIM
1. a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda:
aa) Bir saati: 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına. 520,00 TL
ab) Bir saati: 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin, 1100,00 TL
ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin, 1200,00 TL
ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1300,00 TL
2. a) Ticari uyuşmazlıklarda;
aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına, 900,00 TL
ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1900,00 TL
ac) Bir saati: 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin, 2000,00 TL
ad) Bir saati: 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin, 2100,00 TL
3. a) İşçi işveren uyuşmazlıklarında:
aa) Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına. 520,00 TL
ab) Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1100,00 TL
ac) Bir saati: 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 1200,00 TL
ad) Bir saati: 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin 1300,00 TL
5.a) Kira uyuşmazlıklarında, Komşu Hakkı uyuşmazlıklarında ve Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan uyuşmazlıklarda:
aa) Bir saati: 2 kişinin taraf olması durumunda. taraf başına. 580,00 TL
ab) Bir saati: 3-5 kişinin taraf olması durumunda. taraf sayısı gözetmeksizin. 1200,00 TL
ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1300,00 TL
ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1400,00 TL
6. a) Ortaklığın Giderilmesi Uyuşmazlıklarında:
aa) Bir saati: 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına. 600,00 TL
ab) Bir saati: 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1400,00 TL
ac) Bir saati: 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1500,00 TL
ad) Bir saati: 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,1600,00 TL
7. a) Diğer tür uyuşmazlıklarda:
aa) Bir saati: 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına. 550,00 TL
ab) Bir saati: 3-5 kişinin taraf olması durumunda. taraf sayısı gözetmeksizin, 1150,00 TL
ac) Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin. 1250,00 TL
ad) Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin, 1350,00 TL