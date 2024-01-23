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Altını olanlara uyarı! Kuyumcular insanla dolacak! Gram altın bu tarihte 3.000 TL! 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Altın, geçtiğimiz yıl yatırımcıları sevindirirken, yeni yıla da yükselişle başlamıştı. Ancak, son zamanlarda altın fiyatlarındaki yatay seyir, yatırımcıları önümüzdeki dönem altındaki gelişmeleri yakından takip etmeye yönlendiriyor. "Altın fiyatları ne zaman yükselecek?" sorusu gündemdeki en önemli konulardan biri olurken, uzmanlar dikkatleri merkez bankalarının faiz kararlarına çekiyor. İşte güncel altın fiyatları ve altının 3 bin TL olacağı tarih...

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 18:21 Güncelleme 23 Ocak 2024, 18:28
Altını olanlara uyarı! Kuyumcular insanla dolacak! Gram altın bu tarihte 3.000 TL! 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Uzmanlar, altın piyasasındaki yatay seyrin devam etmesi durumunda, merkez bankalarının açıklamalarını ve faiz kararlarını yakından izlemenin önemli olduğunu vurguluyor. Bu açıklamalar, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini belirlemede kilit bir rol oynayabilir ve yatırımcılara yol gösterici olabilir. İşte 2024 altın fiyatları ve yorumları...

İslam Memiş'in konuşması ise şöyle:

"Para piyasaları açısından bu hafta kritik ve önemli. Gram altın tarafında da 2040 TL seviyesine bir geri çekilmenin olacağını tahmin ediyorum. Yılın ilk çeyreğinde, yaz aylarında 2500-2700, yılın son çeyreğinde 3 bin liralık beklentimiz hala devam ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını, tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini söylebilirim."

"Ons altın 2010 dolar seviyesinde. Aşağı yönlü 2038 dolar seviyesi kırıldı. Şimdi 2000 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabasını sürdürecek. Altın; küresel ekonomik belirsizlikten, enflasyonlardan, jeopolitik risklerden her zaman beslendiği için altının ons fiyatında yaşanan bu baskılanma dünyadaki merkez bankalarının tekrar altın rezervlerini artırmak için bir fırsat oluşumu doğuyor."

"Ons altındaki düşüş, merkez bankalarının her talebi beraberinde 1-2 ay sonra jeopolitik tarafta bir savaş riskinin tekrar başlama riskini ortaya koyuyor. Bu düşük rakamları, baskılanmayı merkez bankaları bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Bunu Rusya-Ukrayna savaşından önce gördük. Filistin-İsrail savaşı öncesinde gördük. Her jeopolitik risk öncesinde ons altına basarlar. Merkez Bankaları bu düşük fiyattan stoklarını artırır."

"ALTIN ALIM FIRSATI UYARISI"

"Ons altın tarafında baskılanma var. Bu düşük rakamları merkez bankaları alım tarafında değerlendiriyor. Bence bu yatırımcı için bir alım fırsatı yaratıyor. Kızıldeniz tarafında jeopolitik gerilim haberleri gelmeye devam ediyor. Burada bir şey patlak verebilir."

"Altın fiyatları bu kadar baskılanınca ve merkez bankaları tekrar stoklarını artırınca bir sabah jeopolitik tarafta beklenmedik gerginlikle dünya ekonomisi gözünü açacak. Jeopolitik risklerle ons altın tarafında 100-150 dolarlık artışlar gündeme gelebilir Bu durumda alım fırsatı veriyor. Bence bundan sonra altın fiyatları bir süre alım fırsatı vermeden yükselecek."

ALTIN FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

DÖVİZ KURLARI

Altın, dolar karşısında işlem gördüğü için döviz kurları altın fiyatlarını doğrudan etkiler. Doların değeri arttıkça altın fiyatları düşer, doların değeri azaldıkça ise altın fiyatları yükselir.

FAİZ ORANLARI

Faiz oranları, altın fiyatlarını dolaylı olarak etkileyen bir faktördür. Yüksek faiz oranları, altının maliyetini arttırarak altın talebini düşürür ve dolayısıyla altın fiyatlarını da düşürür.

ÖNEMLİ NOT: Bu haberde yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınızı almadan önce profesyonel bir finans danışmanına başvurmanız önemlidir.

2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN (TL/GR): Alış: 1.969,59 TL / Satış: 1.969,93 TL
22 Ayar Bilezik: Alış: 1.878,68 TL / Satış: 1.888,66 TL
Altın (ONS): Alış: 2.023,94 TL / Satış: 2.024,29 TL
Altın ($/kg): Alış: 64.714,00 TL / Satış: 64.725,00 TL

Altın (Euro/kg): Alış: 70.271,00 TL / Satış: 70.283,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış: 13.385,00 TL / Satış: 13.584,00 TL
Yarım Altın: Alış: 6.713,00 TL / Satış: 6.812,00 TL

Çeyrek Altın: Alış: 3.356,00 TL / Satış: 3.437,00 TL
Reşat Altını: Alış: 13.417,47 TL / Satış: 13.616,95 TL
Kulplu Reşat Altını: Alış: 13.419,69 TL / Satış: 13.619,20 TL
22 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 1.871,77 TL / Satış: 1.979,22 TL
18 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 1.437,80 TL / Satış: 1.438,05 TL
14 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 1.093,15 TL / Satış: 1.474,01 TL

Gremse Altın: Alış: 33.039,20 TL / Satış: 33.783,02 TL
Ata Altın: Alış: 13.628,67 TL / Satış: 13.967,78 TL
Tam Altın: Alış: 13.215,68 TL / Satış: 13.471,88 TL
Külçe Altın ($): Alış: 67.710,00 TL / Satış: 67.730,00 TL
Has Altın: Alış: 1.959,74 TL / Satış: 1.960,08 TL
Hamit Altın: Alış: 13.417,47 TL / Satış: 13.616,95 TL

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