Altını olanlara uyarı! Kuyumcular insanla dolacak! Gram altın bu tarihte 3.000 TL! 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

"Ons altındaki düşüş, merkez bankalarının her talebi beraberinde 1-2 ay sonra jeopolitik tarafta bir savaş riskinin tekrar başlama riskini ortaya koyuyor. Bu düşük rakamları, baskılanmayı merkez bankaları bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Bunu Rusya-Ukrayna savaşından önce gördük. Filistin-İsrail savaşı öncesinde gördük. Her jeopolitik risk öncesinde ons altına basarlar. Merkez Bankaları bu düşük fiyattan stoklarını artırır."
"ALTIN ALIM FIRSATI UYARISI"
"Ons altın tarafında baskılanma var. Bu düşük rakamları merkez bankaları alım tarafında değerlendiriyor. Bence bu yatırımcı için bir alım fırsatı yaratıyor. Kızıldeniz tarafında jeopolitik gerilim haberleri gelmeye devam ediyor. Burada bir şey patlak verebilir."
"Altın fiyatları bu kadar baskılanınca ve merkez bankaları tekrar stoklarını artırınca bir sabah jeopolitik tarafta beklenmedik gerginlikle dünya ekonomisi gözünü açacak. Jeopolitik risklerle ons altın tarafında 100-150 dolarlık artışlar gündeme gelebilir Bu durumda alım fırsatı veriyor. Bence bundan sonra altın fiyatları bir süre alım fırsatı vermeden yükselecek."
ALTIN FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
DÖVİZ KURLARI
Altın, dolar karşısında işlem gördüğü için döviz kurları altın fiyatlarını doğrudan etkiler. Doların değeri arttıkça altın fiyatları düşer, doların değeri azaldıkça ise altın fiyatları yükselir.
FAİZ ORANLARI
Faiz oranları, altın fiyatlarını dolaylı olarak etkileyen bir faktördür. Yüksek faiz oranları, altının maliyetini arttırarak altın talebini düşürür ve dolayısıyla altın fiyatlarını da düşürür.
ÖNEMLİ NOT: Bu haberde yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınızı almadan önce profesyonel bir finans danışmanına başvurmanız önemlidir.
2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ALTIN (TL/GR): Alış: 1.969,59 TL / Satış: 1.969,93 TL
22 Ayar Bilezik: Alış: 1.878,68 TL / Satış: 1.888,66 TL
Altın (ONS): Alış: 2.023,94 TL / Satış: 2.024,29 TL
Altın ($/kg): Alış: 64.714,00 TL / Satış: 64.725,00 TL