Altını olanlara uyarı! Kuyumcular insanla dolacak! Gram altın bu tarihte 3.000 TL! 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

"Ons altındaki düşüş, merkez bankalarının her talebi beraberinde 1-2 ay sonra jeopolitik tarafta bir savaş riskinin tekrar başlama riskini ortaya koyuyor. Bu düşük rakamları, baskılanmayı merkez bankaları bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Bunu Rusya-Ukrayna savaşından önce gördük. Filistin-İsrail savaşı öncesinde gördük. Her jeopolitik risk öncesinde ons altına basarlar. Merkez Bankaları bu düşük fiyattan stoklarını artırır."

"ALTIN ALIM FIRSATI UYARISI"

"Ons altın tarafında baskılanma var. Bu düşük rakamları merkez bankaları alım tarafında değerlendiriyor. Bence bu yatırımcı için bir alım fırsatı yaratıyor. Kızıldeniz tarafında jeopolitik gerilim haberleri gelmeye devam ediyor. Burada bir şey patlak verebilir."

"Altın fiyatları bu kadar baskılanınca ve merkez bankaları tekrar stoklarını artırınca bir sabah jeopolitik tarafta beklenmedik gerginlikle dünya ekonomisi gözünü açacak. Jeopolitik risklerle ons altın tarafında 100-150 dolarlık artışlar gündeme gelebilir Bu durumda alım fırsatı veriyor. Bence bundan sonra altın fiyatları bir süre alım fırsatı vermeden yükselecek."