7’den 77’ye tüm kesim için Meclis’e sunuldu! 86 maddelik torba yasa biçimlendi! 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi, 4D taşerona kadro...

Kapsamlı bir kanun teklifi üzerindeki Meclis görüşmeleri devam ediyor. Bu çerçevede, emeklilik sistemi, ekonomik düzenlemeler ve sosyal güvenlikle ilgili çeşitli değişikliklerin ele alındığı söz konusu torba yasada vatandaşların yaşamını etkileyen pek çok konu gündeme geliyor.

2. TORBA YASA MECLİS'E SUNULDU! Emeklilere 5 bin TL ödemenin de bulunduğu torba yasa teklifi Meclis'e sunulmuş ve ödemeler TBMM'den çıkarak hesaplara yatırılmıştı. Meclis arasıyla birlikte görüşmeleri yarım kalan torba yasada uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlayan maddelerin yer aldığı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanmıştı. 16 Ocak itibarıyla mesaiye yeniden başlayan TBMM'nin yeniden görüşmelere devam etmesi bekleniyor.