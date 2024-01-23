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7'den 77'ye tüm kesim için Meclis'e sunuldu! 86 maddelik torba yasa biçimlendi! 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi, 4D taşerona kadro...

Torba yasa maddeleri, içeriği ve kapsamıyla gündemi meşgul ediyor. Vatandaşlar, özellikle emeklilik ve 3600 ek gösterge gibi ekonomik konulara büyük bir ilgi gösteriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kısa bir aranın ardından tekrar çalışmalara başladı ve bu süreçte Bağ-Kur prim gün sayısı, ev hanımlarının erken emekliliği ve esnafa sağlanacak avantajlar gibi konularda yapılan araştırmalar ön plana çıktı.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 14:41 Güncelleme 23 Ocak 2024, 14:42
7’den 77’ye tüm kesim için Meclis’e sunuldu! 86 maddelik torba yasa biçimlendi! 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi, 4D taşerona kadro...

Kapsamlı bir kanun teklifi üzerindeki Meclis görüşmeleri devam ediyor. Bu çerçevede, emeklilik sistemi, ekonomik düzenlemeler ve sosyal güvenlikle ilgili çeşitli değişikliklerin ele alındığı söz konusu torba yasada vatandaşların yaşamını etkileyen pek çok konu gündeme geliyor.

2. TORBA YASA MECLİS'E SUNULDU!

Emeklilere 5 bin TL ödemenin de bulunduğu torba yasa teklifi Meclis'e sunulmuş ve ödemeler TBMM'den çıkarak hesaplara yatırılmıştı. Meclis arasıyla birlikte görüşmeleri yarım kalan torba yasada uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlayan maddelerin yer aldığı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanmıştı.

16 Ocak itibarıyla mesaiye yeniden başlayan TBMM'nin yeniden görüşmelere devam etmesi bekleniyor.

BEKLENEN TORBA YASA MADDELERİ

Torba kanunda dikkat çeken başlıklar şöyle:

Fahiş fiyata katlamalı ceza: Deprem bölgesindeki illerde fahiş fiyat artışlarına katlamalı ceza uygulanacak.

İlk konut hariç: Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi konut kredileri istisnası sadece ilk konut için geçerli olacak. Diğer konutlardan BSMV alınacak.

Sosyal medya fenomenleri: Sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesi yeniden düzenleniyor.

KKM'de süre uzatılıyor: KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılıyor.

Ceza ödemeden çıkış yok: Yurtdışında yaşayan Türkler trafik cezalarını ödemeden çıkış yapamayacak.

Bu konu başlıklarına ek olarak ev hanımlarına emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim gün sayısı eşitleme gibi konularda vatandaşın araştırması bulunuyor. Ancak çalışmaların yasa içinde yer alıp almadığı henüz belli olmadı.

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE?

Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği ve kapsamı konusunda açıklamalar takip ediliyor. Çalışmanın Meclis görüşmelerinin tamamlanması ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçirilmesi bekleniyor.

Ancak henüz net tarih belli değil.

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