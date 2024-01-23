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4C emekli maaş farkı neden yatmadı? Emekli memur, öğretmen, dul, yetim 14-15 günlük zam farkı ne zaman yatacak? Emekli Sandığı maaş farkı hesaplama robotu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı'na tabi olan emekliler, maluller, vazife malulleri, dul ve yetim aylığı alanlara yönelik 2024 yılı Ocak ayı zam farkları ve 2023 yılı ek ödemeleri ile ilgili önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Peki, Emekli memur, öğretmen, dul, yetim 14-15 günlük zam farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 14:28 Güncelleme 23 Ocak 2024, 14:28
4C emekli maaş farkı neden yatmadı? Emekli memur, öğretmen, dul, yetim 14-15 günlük zam farkı ne zaman yatacak? Emekli Sandığı maaş farkı hesaplama robotu

Maaş farklarının ödenmesi, memurlar ve emekliler arasında merak konusu haline geldi. Memur maaş farkı ödeme tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. SGK son dakika açıklamasında maaş farklarının yatacağı tarihi açıkladı. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Ocak ayı zam farkları ile harp ve vazife malullerine yapılacak 2023 yılı ek ödemelerinin ödenmesi hakkında açıklama yaptı. SGK'dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Aylık Farkı Ödemesi

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. Buna göre;

A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında
aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 Milyar TL'dir.

II- 2023 Yılı Ek Ödemesi

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79'uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.033 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 992,9 Milyon TL'dir.

30.434,84 TL ile 16.739,16 TL arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.

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